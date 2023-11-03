Экономика
03.11.2023, 08:34

На рынке Балтийского вокзала затишье: читайте, сколько стоят базовые продукты на разных рынках страны

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Во дворе рынка Балтийского вокзала сейчас невозможно купить арбуз
Во дворе рынка Балтийского вокзала сейчас невозможно купить арбуз
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Таллиннский рынок Балтийского вокзала – очень приятное место для шопинга и осмотра достопримечательностей, но к концу октября это уже не такой оазис изобилия, каким был в сентябре, пишет Maaleht.

Куда-то исчезла длинная шеренга продавцов овощей, ягод и грибов. Фактически около полудня понедельника там работает только один прилавок. Что делать, продажа свежей зелени – занятие сезонное. А когда только что выпал первый снег, торговля на открытом воздухе уже не в тренде. Хотя в идеале всю эту красоту хотелось бы в изобилии видеть на рынке и зимой.

Та же тенденция и в мясном зале, продавцов здесь тоже стало меньше, чем в начале осени, а часть прилавков сияет идеальной чистотой, их не украшают стейки из говядины, свинины и баранины, сосиски, груды фарша, килограммы печени и всех прочих вкусностей для мясоедов. Но на самом деле все, по-прежнему, довольно доступно, просто выбор стал немного меньше.

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