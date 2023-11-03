03.11.2023, 08:34
На рынке Балтийского вокзала затишье: читайте, сколько стоят базовые продукты на разных рынках страны(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Таллиннский рынок Балтийского вокзала – очень приятное место для шопинга и осмотра достопримечательностей, но к концу октября это уже не такой оазис изобилия, каким был в сентябре, пишет Maaleht.
Куда-то исчезла длинная шеренга продавцов овощей, ягод и грибов. Фактически около полудня понедельника там работает только один прилавок. Что делать, продажа свежей зелени – занятие сезонное. А когда только что выпал первый снег, торговля на открытом воздухе уже не в тренде. Хотя в идеале всю эту красоту хотелось бы в изобилии видеть на рынке и зимой.