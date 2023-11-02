Два ДТП на Тартуском шоссе в Таллинне: одно парализовало движение, из-за второго водители в больнице

В 14:37 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП у виадука на Тартуском шоссе, недалеко от торговых центров „Сикупилли“ и „Юлемисте“. По первоначальным данным Департамента полиции и погранохраны, грузовой транспорт въехал в легковой автомобиль. Пострадавших в ДТП нет, дальше этим случаем будут заниматься страховые компании.

Спустя несколько минут Центр тревоги получил сообщение о том, что здесь же, недалеко от Таллиннского аэропорта возле автобусной остановки „Пюхамяэ“ произошло ДТП. По первоначальным данным, столкнулись два автомобиля. Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Движение транспорта на месте случившегося нарушено.

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