Причиной пожара в многоквартирном доме стало газовое устройство, самовольно установленное владельцем квартиры. Кто должен был проверять это?

Если сначала выдвигалась версия, что пожар начался от газового гриля на балконе, то позже выяснилось, что причиной стал загоревшийся в комнате газовый обогреватель. По словам разных источников, квартира, где начался пожар, была отключена от системы центрального отопления дома, и хозяин приобрел в Латвии отдельный газовый камин. Несмотря на то, что об отказе от центрального отопления с квартирным товариществом договоренность имелась, об установке газового камина ни товарищество, ни соседи уведомлены не были.