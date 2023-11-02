ЧП и криминал
02.11.2023, 15:35

Причиной пожара в многоквартирном доме стало газовое устройство, самовольно установленное владельцем квартиры. Кто должен был проверять это?

 
ФОТО: Eldred du Preez | Shutterstock

В прошлую пятницу вечером в Вильянди загорелся многоквартирный дом. Позже выяснилось, что пожар начался из-за взрыва газового камина.

Если сначала выдвигалась версия, что пожар начался от газового гриля на балконе, то позже выяснилось, что причиной стал загоревшийся в комнате газовый обогреватель. По словам разных источников, квартира, где начался пожар, была отключена от системы центрального отопления дома, и хозяин приобрел в Латвии отдельный газовый камин. Несмотря на то, что об отказе от центрального отопления с квартирным товариществом договоренность имелась, об установке газового камина ни товарищество, ни соседи уведомлены не были.

Ответственность несет владелец

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RusDelfi
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