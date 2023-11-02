Будет ли снесен Горхолл? Таллинн хочет построить новый район за 330 миллионов

Территория вокруг Горхолла - уникальное место, и ее комплексное развитие дает возможность обогатить городское пространство Таллинна и создать яркую и притягательную среду для всех. На прибрежной территории планируется разместить общественные здания, торговые площади, офисы и гостиницы.

„Большая цель для Таллинна могла бы заключаться в том, чтобы показать: у нас есть видение, на основе которого мы можем составить план действий на 10-20 лет“, - сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт. По его словам, работа над проектом Горхолла ведется уже более двух лет. Задача соединить море со Старым городом и центром Таллинна, создав для этого новое городское пространство, зеленые зоны и используя возможности общественного транспорта.

„Море должно быть открыто для горожан и находиться в активном диалоге с городом. В идеале можно будет прогуляться по променаду от Пирита до самого Пальяссааре. Горхолл представлял собой мост, перекинутый от города к морю. Согласно новой концепции, к морю ведет не один объект, но мы открываем морю Старый город и центр Таллинна, объединяя их общественным пространством и сетью улиц их в единое целое“, – отметил Кылварт.

Он также сообщил, что пока неизвестно, будет ли на месте Горхолла построено новое здание или старое здание будет полностью реконструировано. „Этим проектом мы хотели показать, что у Центра стратегического управления Таллинна есть компетенция“, - сказал Кылварт и подтвердил, что город уже ведет переговоры с возможным застройщиком. Мэр заверил, что развитие не начнется до тех пор, пока не будет сформировано четкое видение.