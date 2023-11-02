Будет ли снесен Горхолл? Таллинн хочет построить новый район за 330 миллионов(16)
В Таллинне разработана концепция того, как будет выглядеть пространство от Горхолла до площади Виру. Будущее Горхолла обсуждалось в художественном центре „Кай“.
Территория вокруг Горхолла - уникальное место, и ее комплексное развитие дает возможность обогатить городское пространство Таллинна и создать яркую и притягательную среду для всех. На прибрежной территории планируется разместить общественные здания, торговые площади, офисы и гостиницы.
„Большая цель для Таллинна могла бы заключаться в том, чтобы показать: у нас есть видение, на основе которого мы можем составить план действий на 10-20 лет“, - сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт. По его словам, работа над проектом Горхолла ведется уже более двух лет. Задача соединить море со Старым городом и центром Таллинна, создав для этого новое городское пространство, зеленые зоны и используя возможности общественного транспорта.
„Море должно быть открыто для горожан и находиться в активном диалоге с городом. В идеале можно будет прогуляться по променаду от Пирита до самого Пальяссааре. Горхолл представлял собой мост, перекинутый от города к морю. Согласно новой концепции, к морю ведет не один объект, но мы открываем морю Старый город и центр Таллинна, объединяя их общественным пространством и сетью улиц их в единое целое“, – отметил Кылварт.
Он также сообщил, что пока неизвестно, будет ли на месте Горхолла построено новое здание или старое здание будет полностью реконструировано. „Этим проектом мы хотели показать, что у Центра стратегического управления Таллинна есть компетенция“, - сказал Кылварт и подтвердил, что город уже ведет переговоры с возможным застройщиком. Мэр заверил, что развитие не начнется до тех пор, пока не будет сформировано четкое видение.
Суть концепции развития прибрежной зоны заключается в организации нового общественного пространства, в центре которого будут находиться Горхолл, библиотека, парки, пруды и фонтаны. Концепция предлагает комплексный подход в организации удобного для людей городского пространства между портами „Каласадам“ и „Ванасадам“. Пять центральных улиц будут продлены вплоть до берега моря, а бульвар Мере соединит побережье и Старый город, что обеспечит новое зонирование пространства. Линия бастионов тоже достигнет моря и образует четыре отдельных парка. Ценную особенность Таллинна – его протяженную береговую линию – подчеркнет неглубокий канал, ведущий к морю. Благодаря ему морская вода появится и в центре города.
Крупнейшим общественным зданием, которое планируется построить на этом участке, станет концертный зал, совмещенный с конференц-центром. По его крыше, откуда откроется великолепный вид на море и город, можно будет прогуливаться. Здесь найдется и место для здания библиотеки. Сеть общественного транспорта свяжет обновленную территорию Горхолла с другими районами города.
Новое городское пространство будет многофункциональным: для общественных зданий здесь запланировано примерно 60 000 м², а 30 000 м² отведено под торговые площади и точки обслуживания. Кроме того, примерно 15 000 м² будет использовано под офисы и 8 000 м² - под жилые помещения.
Для объектов, принадлежащих городу, разработана более детальная концепция городской застройки. Помимо города Таллинна, земельными участками в этом районе владеют AS Tallina Sadam и два частных девелопера. Представленная концепция будет реализовываться поэтапно в течение почти десяти лет.
По данным Таллинна, стоимость плана составит не менее 330 млн евро и, вероятно, проект будет завершен к 2035 году.
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