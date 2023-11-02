Тарту обратится в Госсуд по поводу финансирования реформы системы социального попечения
Тартуская горуправа считает, что правительство ЭР не выполнило свою конституционную обязанность по обеспечению финансирования реформы системы социального попечения.
У города Тарту в связи с недофинансированием проводимой государством реформы в следующем году возникнет дефицит в размере как минимум 1,6 млн евро, и для продолжения реформы потребуется найти эту сумму за счет других услуг, предоставляемых городом. Город хочет с помощью Государственного суда получить уверенность, что государство будет поддерживать в дальнейшем проведение реформы в полном объеме и покроет также дефицит в финансировании 2024 года.
Мэр Тарту Урмас Клаас говорит, что те задачи, которые реформа системы социального попечения возложила на Тарту, следует покрыть в полном объеме из государственного бюджета.
„По состоянию на сегодняшний день Тарту должен в своем бюджете следующего года найти по меньшей мере 1,6 млн евро, чтобы покрыть нехватку государственного финансирования. По мнению Тартуской горуправы, ситуация, когда на втором году реформы в субсидиях государства не хватает такой большой суммы, недопустима и противоречит конституции“, - сказал Клаас
Согласно закону, город должен оплачивать часть расходов по персоналу из стоимости каждого места в доме по уходу. Однако государство не взяло на себя юридически связывающего обязательства субсидировать город Тарту или другие местные самоуправления необходимыми для этого средствами.
Сейчас со стороны государства даны, конечно, обещания по покрытию расходов, но отсутствуют правовые акты, которые бы устанавливали полное финансирование из госбюджета возложенных государством обязанностей.
Вызывают вопросы также методология и исходные данные, на основе которых планировались расходы, связанные с реформой. Насколько известно, из государственного бюджета запланировано выделение городу Тарту на следующий год на покрытие расходов, связанных с реформой социального попечения 3 781 555 евро. Учитывая реально необходимые траты, поддержка государства должна была быть как минимум 5 400 000 евро. Такая ситуация вызывает в городе финансовую нестабильность и вынуждает выполнять обязанности государства за счет своего бюджета и других услуг.
По мнению мэрии, реформа системы социального попечения является по своей сути необходимым изменением для улучшения доступности общей услуги по уходу. Город Тарту поддерживает цель реформы и продолжит ее реализацию, независимо от хода и результатов судебного разбирательства.
Для того чтобы положить конец противоправной ситуации, горуправа Тарту предлагает горсобранию подать в Государственный суд ходатайство о признании неконституционным непринятие законодательных актов, предусматривающих полное финансирование из государственного бюджета обязательств, возложенных на органы местного самоуправления реформой системы социального попечения.
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