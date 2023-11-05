Новости Эстонии
05.11.2023, 11:50

БОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ | Зима будет холодной или теплой? Предсказатели и синоптики рассказали, какой будет погода в зимний период

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ФОТО: Valdek Alber | Delfi Meedia

Нынче зима дала о себе знать уже в октябре. Издание Maaleht предложило знатокам природы высказать свои соображения насчет того, что нас ожидает, и предположить, когда зима полноправно вступит в свои права. Природоведы от ответа не уклонились, но отметили, что задачу им поставили непростую.

Яан Калда, живущий в деревне Суурейыэ недалеко от Кургья в Пярнуском узде, в своих прогнозах исходит из наблюдений за природой и не только. Не секрет, что зимнюю погоду издавна предсказывают по внутренностям кабана, вот и Яан Калда в первый раз в этом году внимательно изучил селезенку кабана и пришел к выводу, что снега нынешней зимой выпадет немного. Трескучие морозы тоже не ожидаются, холодать будет постепенно, к концу декабря зима уже даст о себе знать в полную силу, но самым холодным обещает быть конец января и начало февраля.

„Судя по увеличенной селезенке, в январе снег уже прочно ляжет, так что Тартуский лыжный марафон в феврале состоится, если, конечно, этот кабан нас не обманет“, - хмыкнул Калда.

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