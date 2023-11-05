БОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ | Зима будет холодной или теплой? Предсказатели и синоптики рассказали, какой будет погода в зимний период

Яан Калда, живущий в деревне Суурейыэ недалеко от Кургья в Пярнуском узде, в своих прогнозах исходит из наблюдений за природой и не только. Не секрет, что зимнюю погоду издавна предсказывают по внутренностям кабана, вот и Яан Калда в первый раз в этом году внимательно изучил селезенку кабана и пришел к выводу, что снега нынешней зимой выпадет немного. Трескучие морозы тоже не ожидаются, холодать будет постепенно, к концу декабря зима уже даст о себе знать в полную силу, но самым холодным обещает быть конец января и начало февраля.