БОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ | Зима будет холодной или теплой? Предсказатели и синоптики рассказали, какой будет погода в зимний период(11)
Нынче зима дала о себе знать уже в октябре. Издание Maaleht предложило знатокам природы высказать свои соображения насчет того, что нас ожидает, и предположить, когда зима полноправно вступит в свои права. Природоведы от ответа не уклонились, но отметили, что задачу им поставили непростую.
Яан Калда, живущий в деревне Суурейыэ недалеко от Кургья в Пярнуском узде, в своих прогнозах исходит из наблюдений за природой и не только. Не секрет, что зимнюю погоду издавна предсказывают по внутренностям кабана, вот и Яан Калда в первый раз в этом году внимательно изучил селезенку кабана и пришел к выводу, что снега нынешней зимой выпадет немного. Трескучие морозы тоже не ожидаются, холодать будет постепенно, к концу декабря зима уже даст о себе знать в полную силу, но самым холодным обещает быть конец января и начало февраля.