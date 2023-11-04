Женщина борется в суде с Кассой здоровья, на кону ее жизнь: временная защита обеспечивает компенсацию за лекарства, но что дальше?(17)
Маарья Тедер, страдающая муковисцидозом, получила предварительную правовую защиту в суде. Это значит, что до принятия решения Касса здоровья будет оплачивать ее чрезвычайно дорогостоящие лекарства. Хотя сейчас идет разбирательство, касающееся лечения одного пациента, победа в суде все равно даст лучик надежды товарищам Маарьи по несчастью, пишет Maaleht.
Маарья Тедер подала в суд на Кассу здоровья, поскольку, несмотря на неоднократные просьбы, ее лишили средств на приобретение жизненно важных лекарств. 30 мая она получила предварительную правовую защиту от Таллиннского окружного суда, а это значит, что с этого дня Касса здоровья будет временно покрывать медицинские расходы женщины. Согласно постановлению суда, стоимость препаратов Kaftrio и Kalydeco, составляющая более 17 000 евро в месяц, должна быть возмещена до тех пор, пока сохраняется необходимость, но не дольше, чем до вынесения судом решения о прекращении производства по текущему административному делу и вступления в силу решения суда.