Новости Эстонии
04.11.2023, 13:16

Женщина борется в суде с Кассой здоровья, на кону ее жизнь: временная защита обеспечивает компенсацию за лекарства, но что дальше?

 (17)
Маарья Тедер получила временную правовую защиту от Таллиннского окружного суда, и, таким образом, Касса здоровья будет оплачивать лекарства до тех пор, пока административный суд не рассмотрит ее апелляцию. Но что будет дальше, пока неизвестно.
Маарья Тедер получила временную правовую защиту от Таллиннского окружного суда, и, таким образом, Касса здоровья будет оплачивать лекарства до тех пор, пока административный суд не рассмотрит ее апелляцию. Но что будет дальше, пока неизвестно.
ФОТО: Vallo Kruuser | Maaleht

Маарья Тедер, страдающая муковисцидозом, получила предварительную правовую защиту в суде. Это значит, что до принятия решения Касса здоровья будет оплачивать ее чрезвычайно дорогостоящие лекарства. Хотя сейчас идет разбирательство, касающееся лечения одного пациента, победа в суде все равно даст лучик надежды товарищам Маарьи по несчастью, пишет Maaleht.

Маарья Тедер подала в суд на Кассу здоровья, поскольку, несмотря на неоднократные просьбы, ее лишили средств на приобретение жизненно важных лекарств. 30 мая она получила предварительную правовую защиту от Таллиннского окружного суда, а это значит, что с этого дня Касса здоровья будет временно покрывать медицинские расходы женщины. Согласно постановлению суда, стоимость препаратов Kaftrio и Kalydeco, составляющая более 17 000 евро в месяц, должна быть возмещена до тех пор, пока сохраняется необходимость, но не дольше, чем до вынесения судом решения о прекращении производства по текущему административному делу и вступления в силу решения суда.

Голос Тедер, когда она разговаривает с корреспондентом Maaleht, бодр. „Пока это действительно временное решение. И это, конечно, для меня великая борьба за жизнь, — говорит она. — К сожалению, у меня не было другого выхода, кроме как обратиться в суд. Я понимаю, что процесс может затянуться, и пока есть правовая защита, я буду получать лечение. Чем дольше, тем лучше. Сейчас все под контролем, у меня небольшой вирус, но в целом я чувствую себя неплохо“.

Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии