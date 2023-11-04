Женщина борется в суде с Кассой здоровья, на кону ее жизнь: временная защита обеспечивает компенсацию за лекарства, но что дальше?

Маарья Тедер подала в суд на Кассу здоровья, поскольку, несмотря на неоднократные просьбы, ее лишили средств на приобретение жизненно важных лекарств. 30 мая она получила предварительную правовую защиту от Таллиннского окружного суда, а это значит, что с этого дня Касса здоровья будет временно покрывать медицинские расходы женщины. Согласно постановлению суда, стоимость препаратов Kaftrio и Kalydeco, составляющая более 17 000 евро в месяц, должна быть возмещена до тех пор, пока сохраняется необходимость, но не дольше, чем до вынесения судом решения о прекращении производства по текущему административному делу и вступления в силу решения суда.

Голос Тедер, когда она разговаривает с корреспондентом Maaleht, бодр. „Пока это действительно временное решение. И это, конечно, для меня великая борьба за жизнь, — говорит она. — К сожалению, у меня не было другого выхода, кроме как обратиться в суд. Я понимаю, что процесс может затянуться, и пока есть правовая защита, я буду получать лечение. Чем дольше, тем лучше. Сейчас все под контролем, у меня небольшой вирус, но в целом я чувствую себя неплохо“.