„Придется начинать учиться по-настоящему“. Экзамен по теории для водительских прав ждут изменения

Последнее серьезное изменение, касающееся экзаменов по вождению, произошло в 2019 году. Вопросы по теории тогда были несколько усложнены и актуализированы. Теперь же нас ждут перемены еще большего масштаба. Больше всего это коснется будущих водителей грузовиков и автобусов, но частично и соискателей категорий А и В.

По словам исполнительного директора Liikluslab Юри Эсса, будет расширена база вопросов, на основе которых составляются государственные экзамены. „Если сегодня идти на экзамен по категории С, то его специфика такова, что хорошо, если попадется всего один-два вопроса по категории С“, - описал он действующую систему. Впредь же экзаменующимся придется начинать учиться по-настоящему.

Руководитель экзаменационной службы отдела водительских прав Департамента транспорта Рико Роос подтвердил Geenius, что цель действительно заключалась в том, чтобы модернизировать вопросы и сделать их наиболее подходящими для соответствующей категории. „По сравнению с тем, что было раньше, к вопросам добавлено больше иллюстраций, - описал он основные изменения. - Другими словами, доля изображений в тестах увеличится, что облегчает восприятие дорожной ситуации“.

По словам Рооса, новые вопросы планируется вводить в текущем режиме, не позднее первого квартала 2024 года. „Наряду с этим подчеркиваем, что Департамент транспорта не раскрывает, в каком объеме мы будем использовать на экзамене вопросы, подготовленные в рамках тендера“.

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