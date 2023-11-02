Prisma заявила о снижении цен на сотни товаров до уровня годичной давности. Конкуренты: подобные программы есть у всех

„Первый этап нашего разворота цен привлек большое внимание, и мы решили продолжить его, чтобы предложить выгодный уровень цен на осенне-зимний период, когда расходы людей на ведение домашнего хозяйства неизбежно вырастут, – сообщил региональный менеджер Prisma в Эстонии Теэму Кильпия. – Проведенный в октябре опрос клиентов продемонстрировал, что люди настроены более пессимистично, чем весной – если сейчас 34% респондентов считают, что их экономическая ситуация ухудшится, то весной этот показатель был вдвое ниже – 16%. 58% респондентов ожидают, что ситуация останется прежней, и только 7% – что она улучшится“.