Экономика
02.11.2023, 12:35

Prisma заявила о снижении цен на сотни товаров до уровня годичной давности. Конкуренты: подобные программы есть у всех

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ФОТО: TIIT MOTUS | Tiit Mõtus

Сеть магазинов Prisma сообщила, что вернула цены почти 400 товаров на уровень годичной давности. Кампании по снижению цен проводят и другие сети, пишет Ärileht.

„Первый этап нашего разворота цен привлек большое внимание, и мы решили продолжить его, чтобы предложить выгодный уровень цен на осенне-зимний период, когда расходы людей на ведение домашнего хозяйства неизбежно вырастут, – сообщил региональный менеджер Prisma в Эстонии Теэму Кильпия. – Проведенный в октябре опрос клиентов продемонстрировал, что люди настроены более пессимистично, чем весной – если сейчас 34% респондентов считают, что их экономическая ситуация ухудшится, то весной этот показатель был вдвое ниже – 16%. 58% респондентов ожидают, что ситуация останется прежней, и только 7% – что она улучшится“.

Второй этап „разворота цен“ в Prisma начался 1 ноября, он коснется почти 400 наименований продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Цены на них вернутся к уровню как минимум годичной давности – 2022 года. Среднее снижение цен в рамках „разворота цен“ Prisma составляет 20%.

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