02.11.2023, 10:30
Известный портал недвижимости стал жертвой кибератаки. Преступники завладели адресами электронной почты некоторых клиентов(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Портал недвижимости KV.EE в конце октября стал жертвой кибератаки, в ходе которой были раскрыты адреса электронной почты и имена некоторых пользователей, пишет Delfi Ärileht.
„Хотим сообщить вам о недавнем инциденте, произошедшем на портале KV.EE между 29 и 30 октября. Из-за технической неисправности портала третьим лицам удалось получить доступ к информации, связанной с вашим профилем. Из ваших данных узнали только адрес электронной почты и введенное вами имя“. Такое письмо на днях получили многие пользователи портала недвижимости KV.EE.