Известный портал недвижимости стал жертвой кибератаки. Преступники завладели адресами электронной почты некоторых клиентов

„Хотим сообщить вам о недавнем инциденте, произошедшем на портале KV.EE между 29 и 30 октября. Из-за технической неисправности портала третьим лицам удалось получить доступ к информации, связанной с вашим профилем. Из ваших данных узнали только адрес электронной почты и введенное вами имя“. Такое письмо на днях получили многие пользователи портала недвижимости KV.EE.

Член правления KV.EE Тарво Теслон признает, что инцидент действительно имел место. „Киберпреступления и атаки в последние годы становятся все более распространенными. У нас есть несколько веб-сайтов с высокой посещаемостью, и мы являемся постоянной мишенью для преступников. К сожалению, ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, и злоумышленники время от времени находят слабые места“, — говорит он.