Новости Эстонии
02.11.2023, 16:45

ФОТО | Кочаны капусты плавают в воде и грозят сгнить в поле. Если уборка не удастся, ущерб будет огромным

 
Два капустных поля хутора Яагумяэ еще не убраны. Когда поле позволит заехать сюда трактору, капусту можно будет собирать
Два капустных поля хутора Яагумяэ еще не убраны. Когда поле позволит заехать сюда трактору, капусту можно будет собирать
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

По крайней мере, одно капустное поле в Вырумаа настолько затоплено, что по нему невозможно проехать на тракторе. За более чем 30-летнюю историю выращивания овощей хутор Яагумяэ впервые столкнулся с риском того, что часть урожая останется неубранным, пишет Maaleht.

Утро понедельника. Бригада работников из пяти человек, в основном украинцы, не обращают внимание на дождь. Трое мужчин острым ножом срезают капусту под корень в густой грязи на затопленном поле. Двое складывают кочаны капусты в ящики. Тракторы с грузом носятся туда-сюда. Руководит деятельностью Март Тимми, старый владелец хутора Яагумяэ, который много лет назад передал бразды правления своему сыну Марту Тимми. У него есть полноприводный внедорожник, но выехать на кромку поля он не решается — гусеницы высотой в несколько десятков сантиметров затоплены водой. „С утра уже выпало 15 миллиметров дождя, но уборка капусты продолжается. Люди по-прежнему молодцы“, — хвалит Тимми.

На полях ждут уборки еще четыре гектара капусты. Около 300 тонн. Если позволит погода, в день с поля можно убрать около 75 тонн кочанов капусты. Капуста собрана уже с 64 гектаров полей. Фермер признает, что завершение уборки оказывается настоящим испытанием: „Часто рабочие ждут подходящего момента по полдня“.

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