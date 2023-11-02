ФОТО | Кочаны капусты плавают в воде и грозят сгнить в поле. Если уборка не удастся, ущерб будет огромным

Утро понедельника. Бригада работников из пяти человек, в основном украинцы, не обращают внимание на дождь. Трое мужчин острым ножом срезают капусту под корень в густой грязи на затопленном поле. Двое складывают кочаны капусты в ящики. Тракторы с грузом носятся туда-сюда. Руководит деятельностью Март Тимми, старый владелец хутора Яагумяэ, который много лет назад передал бразды правления своему сыну Марту Тимми. У него есть полноприводный внедорожник, но выехать на кромку поля он не решается — гусеницы высотой в несколько десятков сантиметров затоплены водой. „С утра уже выпало 15 миллиметров дождя, но уборка капусты продолжается. Люди по-прежнему молодцы“, — хвалит Тимми.