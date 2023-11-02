Сводка за сутки: водитель сбил пожилого пешехода, в Таллинне автомобиль врезался в столб

В Харьюмаа на шоссе Ягала-Кяревете (39 км) в Аэгвийду с 7:00 до 20:00 будет проводиться строительство подъездной дороги. На время работ закрыто одно направление движения и ограничена скорость 50 км/ч.

На Таллиннской кольцевой дороге (8-9 км) в Раэ с 9:00 до 20:00 будут вестись дорожные работы. Одна полоса в направлении Юри перекрыта, ограничение скорости составляет 70 км/ч.

На транспортной развязке Лоо в деревне Маарду будут закрыты для движения кольцевые развязки на дорогах Маарду и Маарду-Раазику в связи с ремонтными работами по устранению повреждений, нанесенных морозом. Работы будут проводиться вечером и ночью, а транспортная развязка откроется в 6 утра. Объезд организован по портовым дорогам Йыэляхтме, Костивере, Коплиметса и Мууга.

На шоссе Йыгева-Паламузе-Сааре (10 км) в Энккюла, Йыгевамаа, в 7 часов будет закрыто одно направление движения из-за ремонта водопроводной трубы. Ремонт дороги продлится до вечера 3 ноября, а ограничение скорости в зоне работ составит 30 км/ч.