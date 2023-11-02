Сводка за сутки: водитель сбил пожилого пешехода, в Таллинне автомобиль врезался в столб(1)
В среду произошло три дорожно-транспортных происшествия. От управления транспортными средствами были отстранены трое водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
В 5:17 на улице Сыпрузе в Таллинне 23-летний мужчина съехал с дороги на автомобиле Volkswagen Jetta и врезался в фонарный столб. Пассажиры автомобиля - 25-летняя женщина и 22-летний мужчина были доставлены в больницу.
В 7:30 в деревне Каривярава волости Раквере, Ляэне-Вирумаа, на 167-м километре дороги Пярну-Раквере-Сымеру, 23-летняя женщина на Toyota C-HR обогнала едущий впереди автомобиль и столкнулась со встречной Audi A8, которой управляла 32-летняя женщина. Водители обоих транспортных средств были доставлены в больницу.
В 16:43 в Таллинне на улице Тяхесаю 41-летний мужчина, начав движение с парковочного места на Mercedes-Benz V-Class и поворачивая налево, сбил пешехода, 62-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.
Ограничения движения в четверг, 2 ноября:
В Харьюмаа на шоссе Ягала-Кяревете (39 км) в Аэгвийду с 7:00 до 20:00 будет проводиться строительство подъездной дороги. На время работ закрыто одно направление движения и ограничена скорость 50 км/ч.
На Таллиннской кольцевой дороге (8-9 км) в Раэ с 9:00 до 20:00 будут вестись дорожные работы. Одна полоса в направлении Юри перекрыта, ограничение скорости составляет 70 км/ч.
На транспортной развязке Лоо в деревне Маарду будут закрыты для движения кольцевые развязки на дорогах Маарду и Маарду-Раазику в связи с ремонтными работами по устранению повреждений, нанесенных морозом. Работы будут проводиться вечером и ночью, а транспортная развязка откроется в 6 утра. Объезд организован по портовым дорогам Йыэляхтме, Костивере, Коплиметса и Мууга.
На шоссе Йыгева-Паламузе-Сааре (10 км) в Энккюла, Йыгевамаа, в 7 часов будет закрыто одно направление движения из-за ремонта водопроводной трубы. Ремонт дороги продлится до вечера 3 ноября, а ограничение скорости в зоне работ составит 30 км/ч.
В Ида-Вирумаа на трассе Йыхви-Тарту-Валга (46 км) в Каукси с 9:00 до 16:00 будет установлено ограничение скорости 70 км/ч в связи с работами по прокладке кабеля.
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