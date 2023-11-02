НКО „Слава Украине“ исключат из числа организаций, пожертвования которым не облагаются налогом

Согласно предложению комиссии, срок освобождения от уплаты подоходного налога пожертвований и подарков в поддержку Украины будет продлен на год, то есть до 31 октября 2024 года. От уплаты налога освобождены пожертвования, которые делаются через определенные организации.

За нарушение обязательства своевременной подачи отчета за хозяйственный год из их числа будет исключена НКО „Слава Украине“, говорится в повестке заседания кабинета министров.

Таким образом в списке останутся только следующие организации: Eesti Pagulasabi (Эстонская помощь беженцам), Mondo, Ukraina Kultuurikeskus (Украинский культурный центр), Riigikaitse Edendamise Sihtasutus (ЦУ „Развитие гособороны“), Eesti Punane Rist (Эстонский Красный Крест), Союз спасения и НКО Клуб Rotary Tallinn Vanalinn.

Министерство финансов намерено поддержать предложение.

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