EKRE представила почти 2700 поправок к государственному бюджету

Депутаты фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) предлагают около 2 700 поправок к государственному бюджету на следующий год и связанным с ним законам.

По словам председателя фракции EKRE Мартина Хельме, цель обструкции - не допустить принятия бюджета, который нанесет ущерб благосостоянию населения и предприятий Эстонии, и потребовать проведения внеочередных выборов.

„Мы также считаем неприемлемым решение нынешнего правительства направить сотни миллионов средств налогоплательщиков на осуществление утопического „зеленого поворота“. Благодаря „зеленому повороту“ деньги будут направлены бизнесменам, находящимся в хороших отношениях с правительством, которые будут жить за счет государственных субсидий. Ценой этого станет обнищание остального народа“, - добавил Хельме.

Хельме также отметил, что EKRE - единственная оппозиционная партия, которая пытается помешать принятию государственного бюджета.

„К сожалению, Isamaa и Центристская партия сдались и пытаются наладить отношения с Каей Каллас. Возможно, они надеются, что скоро получат приглашение войти в правительство“, - сказал он.

Рейнсалу: масса поправок - как овца в волчьей шкуре

Лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу написал в Facebook, что Isamaa не хотела облегчать жизнь правительству массой поправок.

„Мы отказались от идеи тысяч поправок по простой причине: это бы слишком облегчило жизнь правительству, и коалиция смогла бы гораздо быстрее принять бюджет во втором чтении вместо трех“, - пояснил Рейнсалу.

По мнению Рейнсалу, тысячи поправок помогут правительству избежать дебатов.

„Таким образом, масса поправок EKRE - это фактически овца в вольчей шкуре, которая значительно облегчает жизнь правительственной коалиции“, - добавил он.

Рейнсалу сообщил, что вместо поправок Isamaa составила альтернативный государственный бюджет, а также написала подробное пояснение к нему в посте в Facebook.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .