Включение Ируской ТЭС в систему торговли квотами приведет к подорожанию отопления в Таллинне и Маарду

Подключение к системе торговли квотами означает, что Ируская ТЭС должна будет начать покупать на рынке углеродные единицы для компенсации своего загрязнения.

В настоящее время электростанция платит экологический сбор в размере 2 евро за тонну выбросов углерода. В прошлом году, например, было уплачено около 260 000 евро.

Однако одна углеродная единица стоит не 2 евро за тонну, а 80 евро за тонну углекислого газа. Это увеличило бы расходы Ируской ТЭС в 40 раз, то есть они превысили бы 10 млн евро в год.

Удорожание сжигания отходов в свою очередь отразится на стоимости отопления для жителей Таллинна и Маарду. По словам вице-канцлера Министерства климата по вопросам зеленой реформы Кристи Клаас, стоимость отопления в среднем в таком случае повысится примерно на два евро в месяц.

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