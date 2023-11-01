Eesti Gaas и Alexela с 1 декабря повышают цену на газ для бытовых потребителей

Газ будет стоить 75 центов за кубометр. С 1 октября кубометр газа по гибкому пакету стоит 59 центов, а до этого его цена составляла 46 центов за кубометр.

У Alexela газ будет стоить 74 цента за кубометр, сейчас цена составляет 59 центов за кубометр.

„Рост цены газа по гибкому пакету для бытовых потребителей обусловлен началом зимнего сезона — холодная погода вызвала рост потребления и более высокую цену по сравнению с летом, - прокомментировала изменение цены коммерческий директор Eesti Gaas Керсти Тумм. - Речь идет об ожидаемом и прогнозируемом повышении, о возможности которого мы ранее уже говорили — зимние цены на этом уровне будут несколько месяцев“.

Тумм также добавила, что по сравнению с ноябрем и декабрем прошлого года цена текущего года для потребителей всё же в разы ниже.

„По поводу надежности поставок газа причин беспокоиться нет — газа достаточно, запасы имеются, весь он приходит с запада на судах“, - заверила Тумм.

Компания Alexela на запрос издания Ärileht еще не ответила.

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