Урмас Сыырумаа и Bildgren Invest создают новую строительную компанию

„Совместное предприятие объединит многолетнее ноу-хау U.S. Invest в области развития недвижимости с обширным строительным опытом команды Bildgren, – рассказал председатель совета U.S. Invest Урмас Сыырумаа . – Учитывая сложную ситуацию на строительном рынке, новая компания может начать с чистого листа, принимая во внимание обширные знания собственников в сфере строительства и развития недвижимости. Мы поняли, что концерну необходима сильная компетенция в области строительства, поскольку время сейчас полно возможностей и требует умных и заслуживающих доверия действий. Bildgren должен выступать в качестве конкурентоспособного партнера на строительном рынке – точно так же, как мы, работающие в сфере недвижимости, начинаем смотреть на строительные тендеры через призму конкуренции. Это единственный способ добиться успеха“.

U.S. Invest AS – действующая с 1991 года основанная на частном капитале инвестиционная компания, осуществляющая стратегические инвестиции в недвижимость и в действующие в других сферах быстрорастущие предприятия Эстонии. U.S. Invest является мажоритарным или единственным акционером более чем 60 компаний в сфере развития и управления недвижимостью, обеспечения безопасности, таксоизвоза, частного образования и спорта. U.S. Invest AS на 100% принадлежит Урмасу Сыырумаа.