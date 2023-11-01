ФОТО | Лидеры наркогруппировки отправлены на десять лет за решетку

Герт Раал и Маргус Рейдольф были отправлены под суд два года назад вместе с семью другими обвиняемыми по этому делу. Им инкриминировалась организация контрабанды из европейских стран в Эстонию и Финляндию крупных партий различных наркотических веществ (кокаин, марихуана, Субутекс), а также незаконный оборот наркотиков в Эстонии.

Если большая часть обвиняемых была осуждена в рамках договорного производства, то Раал и Рейдольф получили сегодня приговор в порядке общего производства, в качестве наказания им назначено лишение свободы на срок 10 лет.

По словам госпрокурора Вахура Верте, речь идет о примечательном случае, так как в лице Раала и Рейдольфа суд признал виновными в наркопреступлениях лидеров преступной группировки. Согласно обвинительному заключению, Раал был причастен к незаконному обороту 4,7 кг и Рейдольф — 1,5 кг кокаина.

„Сами обвиняемые воздерживались от непосредственного владения наркотиками, старались не привлекать к себе внимания и действовать конспиративно. Для связи друг с другом, а также для планирования сбыта и логистики наркотиков обвиняемые использовали модифицированные телефоны с целью остаться вне поля зрения правоохранительных органов“, - пояснил Верте, уточнив, что речь идет о телефонах ANOM, обладающих способностью шифровать звонки.

„Соединенные Штаты получили копии сообщений, переданных по телефонам ANOM во время обыска серверов. Поскольку Налогово-таможенный департамент уже расследовал деятельность Рейдольфа и Раала, мы попросили наших американских коллег передать нам полученные в ходе обыска сообщения, переданные по телефонам ANOM, которые использовали Рейдольф и Раал“, - рассказал представитель стороны обвинения.

По словам Верте, найденные сообщения дают подробное представление о том, как обвиняемые думали, действовали и относились к преступлениям.