На балкон многоквартирного дома бросили самодельную бомбу. Пострадала пожилая женщина

„Молодые люди сначала бросили на балкон что-то мелкое, как бы для „приманки“, и когда хозяйка квартиры вышла выяснить, в чем дело — то бомба взорвалась прямо ей в лицо“, — говорилось в сообщении в социальной сети.

Полиция подтвердила, что их информировали сегодня в первой половине дня о случившемся, на месте происшествия побывала группа саперов, которые выяснили, что речь идет о бомбе, изготовленной из бытовой химии.

В результате взрыва пострадала 70-летняя женищна, которую осмотрели медики скорой. Травмы пострадавшей были нетяжелыми.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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