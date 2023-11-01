На балкон многоквартирного дома бросили самодельную бомбу. Пострадала пожилая женщина
В социальной сети в группе жителей волости Харку сегодня появилось сообщение, что вчера в 21.30 на балкон дома номер 14 по улице Кооли бросили изготовленную из бытовой химии бомбу.
„Молодые люди сначала бросили на балкон что-то мелкое, как бы для „приманки“, и когда хозяйка квартиры вышла выяснить, в чем дело — то бомба взорвалась прямо ей в лицо“, — говорилось в сообщении в социальной сети.
Полиция подтвердила, что их информировали сегодня в первой половине дня о случившемся, на месте происшествия побывала группа саперов, которые выяснили, что речь идет о бомбе, изготовленной из бытовой химии.
В результате взрыва пострадала 70-летняя женищна, которую осмотрели медики скорой. Травмы пострадавшей были нетяжелыми.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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