ФОТО | Люди несут свечи к месту трагического ДТП недалеко от Мууга

ДТП произошло в 19.05, 33-летний водитель Audi A6, двигаясь в сторону Раквере, не заметил шедшую по обочине девушку и сбил ее.

„16-летнюю девушку в темной одежде и без отражателя сбила машина, и она скончалась на месте. В момент аварии видимость значительно ухудшилась из-за дождя и сумерек. Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств происшествия“, — сообщила оперативный дежурный Раквереского отделения полиции Трийн Леэснурм.

Водитель Audi был трезв и имел права соответствующей категории. Авария произошла на участке дороги, где разрешена максимальная скорость 90 км/ч.

„Из-за недавнего перевода часов уже рано темнеет. Переменчивые погодные условия осенью обусловливают как осадки, так и ночные заморозки, из-за чего дорожные условия могут усложняться, и это необходимо учитывать всем участникам дорожного движения.

Просим водителей выбирать стиль вождения с учетом погоды, и каждого пешехода делать все возможное, чтобы быть заметным для других участников дорожного движения. В темное время суток лучший способ обеспечить видимость пешехода — использовать светоотражатель и носить светлую одежду“, — напомнила Леэснурм.

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