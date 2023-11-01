Полиция просит помощи в поисках пропавшей девушки

Как сообщили полиции близкие девушки, Марлеэн разрешили 20 октября поездку домой, в поселок Кырвекюла (Тартумаа), откуда она должна была в начале недели возвратиться в учебное заведение (Образовательная коллегия Маарьямаа).

Из дома девушка ушла, но в школу не вернулась. У семьи и педагогов нет информации о том, где и с кем Марлеэн проводит время.

Девушка и раньше уклонялась от обязанности посещать школу. Телефон у нее отключен.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождения Марлеэн, сообщить об этом по номеру 112.

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