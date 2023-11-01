Ратас оценил перспективы Кылварта в борьбе за пост премьер-министра

Ратас заявил, что на недавнем заседании правления партии обсуждали тех, кто вышел из состава центристов за последние несколько недель. Оказалось, что партия потеряла более 90 человек. По словам Ратаса, 99 процентов из них были людьми с родным эстонским языком. В том числе партию покинули такие видные политики, как Яанус Карилайд, Тынис Мёлдер, Неэме Вяли (все они перешли в Isamaa). Ушел из партии и экс-министр правительства Ратаса, бывший мэр Таллинна Таави Аас.

„Главным предметом конфликта для покинувших партию людей был конфликт отношения к ценностям. Их мнение заключалось в том, что Центристская партия больше не может поддерживать их ценности“, - прокомментировал Ратас уход своих бывших соратников по партии.

Однако в том, как изменилась партия, бывший премьер нашел и положительные стороны.

„Прежде всего, очень хорошо, что в Эстонии есть политическая партия, которая может говорить с русскоязычными избирателями. В этом сила Центристской партии. Это фактически единственная политическая партия в Эстонии, которая могла говорить как с русскоязычными, так и с эстоноязычными группами населения. Поддерживать эту связь между обществом для обеих сторон чрезвычайно важно“, - заявил Ратас.

Также политик высказался о перспективах председателя партии Михаила Кылварта в качестве претендента на пост премьер-министра.

„У нас есть время до 2027 года, чтобы подумать, станет ли Центристская партия партией премьер-министра. Не станет, это ясно. Сегодняшний состав Рийгикогу уже это показывает. Не секрет, что у партии есть непростые моменты в собственной внутренней политике. Чтобы стать партией премьер-министра через три с половиной года... Я такого не вижу“, - ответил Ратас.

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