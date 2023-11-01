Реорганизация в Госпрокуратуре: созданы два центра компетенций

„С сегодняшнего дня Мария Энтсик руководит в Госпрокуратуре отделом, который сосредоточен на расследовании экономических и коррупционных преступлений, а ведущий госпрокурор Таави Перн будет руководить отделом, который сосредоточен на расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, киберпреступлений, антигосударственной деятельностью и организованной преступностью“, - пояснила пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас.

Госпрокурор Андрес Пармас отметил, что преимущество двух отделов в том, что каждое направление имеет свои различные нюансы и предполагает постоянное нахождение в курсе имеющейся практики и тенденций.

Таким образом, в прокуратуре появилось два центра компетенций, где по схожим темам плотно работает определенная команда, члены которой готовы при необходимости заменить коллегу.

Ведущий прокурор Мария Энтсик осознает возложенную на нее ответственность.

„Борьба с экономическими и коррупционными преступлениями ведется постоянно, и это та сфера, которую государство считает приоритетной, - сказала Энтсик. - Этот вид преступности влияет на конкурентоспособность Эстонии как государства, а значит, косвенно и на жизнь всех людей. Возможно, мы не всегда это напрямую ощущаем, но честная экономическая среда и госуправление определяют жизнедеятельность как людей, так и государства, поэтому нам необходимо найти возможности более эффективной борьбы с такими преступлениями“.

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