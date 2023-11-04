РЕФОРМА СБОРА ОТХОДОВ | План государства: не сортируешь – больше платишь

„Реформа направлена на то, чтобы людям было удобнее, проще и понятнее сдавать отходы“, - сказала заведующая отделом экологического регулирования Министерства климата Сигрид Соомлайс. Государство намерено изменить существующее сейчас положение вещей, при котором слишком большое количество бытовых отходов не сортируется, и они оказываются на свалке или сжигаются.