Экономика
04.11.2023, 16:20

РЕФОРМА СБОРА ОТХОДОВ | План государства: не сортируешь – больше платишь

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Министерство климата разработало реформу сбора отходов, направленную на то, чтобы в навести порядок в мусорном хозяйстве.

„Реформа направлена на то, чтобы людям было удобнее, проще и понятнее сдавать отходы“, - сказала заведующая отделом экологического регулирования Министерства климата Сигрид Соомлайс. Государство намерено изменить существующее сейчас положение вещей, при котором слишком большое количество бытовых отходов не сортируется, и они оказываются на свалке или сжигаются.

Как уточнил вице-канцлер Министерства климата по вопросам жилой среды и экономики замкнутого цикла Иво Яанисоо, благодаря реформе предприятия будут финансово заинтересованы в переходе на циркулярную экономику. „Появится промышленность, которая будет вовлекать отходы во вторичный оборот и выпускать товары с высокой добавленной стоимостью“, - сказал он.

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RusDelfi
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