04.11.2023, 16:20
РЕФОРМА СБОРА ОТХОДОВ | План государства: не сортируешь – больше платишь(12)
Министерство климата разработало реформу сбора отходов, направленную на то, чтобы в навести порядок в мусорном хозяйстве.
„Реформа направлена на то, чтобы людям было удобнее, проще и понятнее сдавать отходы“, - сказала заведующая отделом экологического регулирования Министерства климата Сигрид Соомлайс. Государство намерено изменить существующее сейчас положение вещей, при котором слишком большое количество бытовых отходов не сортируется, и они оказываются на свалке или сжигаются.