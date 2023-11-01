За девять месяцев Nordica понесла почти 12 млн убытков

Выручка за девять месяцев 2023 года выросла до 85,5 млн евро, т.е. на 29,8%, по сравнению с тем же периодом 2022 года, в основном за счет добавления самолетов и нового направления бизнеса.

При этом доходы за три квартала 2023 года оказались существенно ниже запланированных в бюджете. Это произошло из-за позднего прибытия арендованных самолетов, нехватки пилотов и бортпроводников, а также более длительного, чем планировалось, технического обслуживания самолетов.

Как пишет компания в своем отчете, чтобы восстановить прибыльность, группа предприняла некоторые шаги, в том числе запустила анализ стратегической бизнес-модели и наняла международную команду авиационных консультантов Knighthood Global Ltd. „Опыт международных консультантов поможет стабилизировать операционное и финансовое состояние группы и создать устойчивую дорожную карту для дальнейшей приватизации“, – сообщается в документе.

Напомним, совладельцы и основатели Knighthood Global Ltd Джеймс Хоган и Джеймс Ригни, освобожденные от обязанностей генерального и финансового директора фирмы, обвиняются в незаконном банкротстве итальянской национальной авиакомпании Alitalia.

Nordica начала разваливаться в последние месяцы пребывания в должности тогдашнего министра экономики и коммуникаций Таави Ааса. Именно тогда было принято решение, которое привело компанию к серьезнейшим убыткам. Но в этом нет его вины. Как ни странно, министр просто не понимал, что приобретение дополнительных самолетов будет означать рост авиакомпании.

25 октября прошло открытое заседание специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета, на котором обсуждался отчет Государственного контроля „Обзор деятельности государственной авиакомпании Nordica“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .