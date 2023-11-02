Владимир Свет: ни один человек не должен погибнуть из-за дорожного движения в Таллинне

Таллиннская программа устойчивой городской мобильности конкретизирует цели в области мобильности, изложенные в стратегии развития города „Таллинн 2035“, и описывает методы их достижения.

По словам вице-мэра Владимира Света, концепция мобильности охватывает широкий спектр мероприятий, начиная с модернизации общественного транспорта и подвижного состава и заканчивая дизайном улиц. „Одной из важнейших задач Программы мобильности является создание безопасной среды. Ни один человек не должен погибнуть на дорогах Таллинна, – сказал вице-мэр. – Стремление к нулевой смертности на дорогах имеет первостепенное значение в свете того, что мы хотим гарантировать людям более безопасные и комфортные условия перемещения по городу. К тому же такая среда поощряет экологически устойчивые виды мобильности, создавая условия для пешеходов и велосипедистов, тем самым способствуя снижению загруженности городских дорог и загрязнения воздуха“. Владимир Свет отметил, что эти цели уже учитываются при реконструкции столичных улиц и модернизации общественного транспорта.

Три основные цели Программы мобильности включают сбалансированное распределение всех видов мобильности в Таллиннском регионе, создание доступной инфраструктуры и связанных между собой пунктов назначения для всех видов транспорта, а также обеспечение безопасной среды для перемещения по городу.