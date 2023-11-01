Энергетические товарищества в Эстонии: каковы перспективы?
Домохозяйства, объединившиеся в товарищества для производства электроэнергии, в будущем смогут покрывать значительную долю собственного потребления электроэнергии, что позволит снизить расходы домохозяйств и повысить надежность снабжения, пишет Центр мониторинга развития в кратком отчете „Перспективы развития энергетических товариществ в Эстонии“.
Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо, отметил, что сначала необходимо выяснить, какие меры наиболее эффективны для поддержки создания энергетических товариществ и обеспечения функционирования энергетической системы. „До недавнего времени электроэнергия производилась только на крупных электростанциях и теплоэлектростанциях, а домохозяйствам была отведена лишь роль пассивных потребителей. Теперь, благодаря развитию технологий, домохозяйства могут стать активными участниками электрической системы. В то же время успех создания энергетических товариществ зависит как от готовности самих людей, так и от принципов работы среды, разработанных государством“, – сказал Массо.
В то время как инвестиции, необходимые для производства электроэнергии, могут быть слишком обременительными для отдельного домохозяйства, объединение домохозяйств в энергетические товарищества позволит также объединить денежные средства, навыки и знания для совместного производства и использования электроэнергии. Это поможет бытовым потребителям снизить затраты на электроэнергию, а также уменьшить экологический след, повысить надежность снабжения энергии, обеспечить стабильность распределительной сети и способствовать укреплению чувства сплоченности в сообществе.
В анализе, подготовленном при финансировании от Европейской комиссии исследовательско-консультационной фирмой CE Delft, предполагается, что к 2050 году домохозяйства Европейского союза смогут производить до 90% потребляемой ими энергии. Сегодня этот показатель составляет всего 3%. „Согласно этому же отчету, в Эстонии потенциально до 70% потребляемой в стране электроэнергии может производиться самими потребителями, поскольку происходит развитие производства солнечной энергии, а также накопление энергии в домохозяйствах и на предприятиях“, – добавил Массо.
Опросы показывают, что более 80% жителей Эстонии считают, что государственная политика должна поддерживать домохозяйства и общины в производстве и потреблении самостоятельно произведенной энергии. Роль государства в создании благоприятной среды для деятельности энергетических товариществ также предписана политикой Европейского союза, и Эстония уже приняла соответствующие директивы. „Но в целом нужно признать, что по сравнению с другими европейскими странами система поддержки в Эстонии довольно слабая и идет позади передовых стран“, – отметил эксперт Центра мониторинга развития.
В недавнем кратком отчете Центр мониторинга развития отметил, что поддержка энергетики сообществ в Эстонии не обязательно должна означать внедрение в эстонскую систему поддержки всех мер, принятых в других странах. „Скорее, сообществам можно было бы предоставить возможность для экспериментов, а необходимый комплекс мер разрабатывать постепенно, по мере накопления опыта. Эксперименты могут помочь регулирующим органам понять как преимущества, так и риски энергетических товариществ, и в сотрудничестве между сообществами и государством найти меры, которые эффективно поддерживали бы энергетику сообществ в нашем экономическом и правовом пространстве“, – пояснил Массо.
Краткий отчет „Перспективы развития энергетических товариществ в Эстонии“ является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития „Активные потребители в будущей энергетической системе“. Целью этого исследовательского направления является выявление ключевых факторов, которые будут определять роль потребителей в будущей энергетической системе, а также создание сценариев потенциального влияния домохозяйств и других микропроизводителей на энергетическую систему Эстонии вплоть до 2040 года.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.
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