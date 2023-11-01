Энергетические товарищества в Эстонии: каковы перспективы?

Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо, отметил, что сначала необходимо выяснить, какие меры наиболее эффективны для поддержки создания энергетических товариществ и обеспечения функционирования энергетической системы. „До недавнего времени электроэнергия производилась только на крупных электростанциях и теплоэлектростанциях, а домохозяйствам была отведена лишь роль пассивных потребителей. Теперь, благодаря развитию технологий, домохозяйства могут стать активными участниками электрической системы. В то же время успех создания энергетических товариществ зависит как от готовности самих людей, так и от принципов работы среды, разработанных государством“, – сказал Массо.

В то время как инвестиции, необходимые для производства электроэнергии, могут быть слишком обременительными для отдельного домохозяйства, объединение домохозяйств в энергетические товарищества позволит также объединить денежные средства, навыки и знания для совместного производства и использования электроэнергии. Это поможет бытовым потребителям снизить затраты на электроэнергию, а также уменьшить экологический след, повысить надежность снабжения энергии, обеспечить стабильность распределительной сети и способствовать укреплению чувства сплоченности в сообществе.

В анализе, подготовленном при финансировании от Европейской комиссии исследовательско-консультационной фирмой CE Delft, предполагается, что к 2050 году домохозяйства Европейского союза смогут производить до 90% потребляемой ими энергии. Сегодня этот показатель составляет всего 3%. „Согласно этому же отчету, в Эстонии потенциально до 70% потребляемой в стране электроэнергии может производиться самими потребителями, поскольку происходит развитие производства солнечной энергии, а также накопление энергии в домохозяйствах и на предприятиях“, – добавил Массо.