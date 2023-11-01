Осторожно! Стало известно, где животные выбегают на дорогу чаще всего

В прошлом году средний размер ущерба клиентов страховой компании ERGO от столкновений с диким животным составил 2464 евро, а в этом году – 2525 евро. Самый большой ущерб в этом году достиг 16 000 евро. В прошлом году ERGO рассмотрела 719 случаев причинения ущерба животным в результате столкновений, а в этом году зарегистрировано 474 таких несчастных случая.

Наибольшие повреждения имеют место при столкновениях с лосями, а более половины всех случаев приходится на косуль. Под машину также часто попадают лисы, кабаны и кролики. Около десяти аварий в этом году произошли и с домашними животными – кошками и собаками.

Статистика показывает, что дикие животные непропорционально часто становятся жертвами наездов в Пылвамаа. В этом уезде проживает лишь 1% клиентов ERGO, тем или иным образом застраховавших свои автомобили, но именно здесь происходит 4,9% всех столкновений с животными. Для сравнения – в Харьюмаа проживает 56% страхователей, при этом в этом году там произошло 17,7% всех столкновений с животными.

„Большинство аварий происходит примерно одинаково: водитель говорит, что животное внезапно выбежало на дорогу, – сказал руководитель портфеля страхования транспортных средств ERGO Кайдо Нааритс. – Чтобы такая ситуация не возникла неожиданно, самое главное – выбрать подходящую скорость движения“. Если вы превысите скорость, есть шанс, что вы не сможете затормозить перед стоящим посреди дороги лосем.

К дорожным знакам также следует относится серьезно. Важную информацию предоставляют и обычные знаки, и электронные табло. Информация на табло актуальная, они подключены к датчикам и начинают работать тогда, когда животные действительно находятся на дороге – игнорировать их было бы совершенно безответственно.