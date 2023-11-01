Осторожно! Стало известно, где животные выбегают на дорогу чаще всего
В темное время года число столкновений автомобилей с дикими животными значительно увеличивается, а средний ущерб от несчастных случаев растет из года в год, сообщает отдел по коммуникации ERGO.
В прошлом году средний размер ущерба клиентов страховой компании ERGO от столкновений с диким животным составил 2464 евро, а в этом году – 2525 евро. Самый большой ущерб в этом году достиг 16 000 евро. В прошлом году ERGO рассмотрела 719 случаев причинения ущерба животным в результате столкновений, а в этом году зарегистрировано 474 таких несчастных случая.
Наибольшие повреждения имеют место при столкновениях с лосями, а более половины всех случаев приходится на косуль. Под машину также часто попадают лисы, кабаны и кролики. Около десяти аварий в этом году произошли и с домашними животными – кошками и собаками.
Статистика показывает, что дикие животные непропорционально часто становятся жертвами наездов в Пылвамаа. В этом уезде проживает лишь 1% клиентов ERGO, тем или иным образом застраховавших свои автомобили, но именно здесь происходит 4,9% всех столкновений с животными. Для сравнения – в Харьюмаа проживает 56% страхователей, при этом в этом году там произошло 17,7% всех столкновений с животными.
„Большинство аварий происходит примерно одинаково: водитель говорит, что животное внезапно выбежало на дорогу, – сказал руководитель портфеля страхования транспортных средств ERGO Кайдо Нааритс. – Чтобы такая ситуация не возникла неожиданно, самое главное – выбрать подходящую скорость движения“. Если вы превысите скорость, есть шанс, что вы не сможете затормозить перед стоящим посреди дороги лосем.
К дорожным знакам также следует относится серьезно. Важную информацию предоставляют и обычные знаки, и электронные табло. Информация на табло актуальная, они подключены к датчикам и начинают работать тогда, когда животные действительно находятся на дороге – игнорировать их было бы совершенно безответственно.
Дикие животные не часто передвигаются в одиночку, поэтому за одной переходящей дорогу косулей, скорее всего, последуют другие. Если вы заметили на дороге животное, следует снизить скорость или остановиться, а также включить аварийную сигнализацию. Подавать звуковой сигнал не нужно, это может напугать животное и заставить его вести себя неожиданно. В случае остановки из-за животного в темное время суток рекомендуется выключить дальний свет, поскольку он может обездвижить животное вместо того, чтобы заставить его двигаться.