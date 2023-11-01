ФОТО | Под Вильянди столкнулись два автомобиля

По имеющимся данным, 80-летняя женщина на легковом автомобиле Nissan при совершении разворота въехала в Volkswagen, за рулем которого находился 39-летний мужчина. Поскольку маневр был неожиданным, у водителя Volkswagen не было достаточно времени, чтобы избежать столкновения.

Прибывшие на место медики осмотрели участников аварии, но больничное лечение никому не понадобилось. Шины на авто соответствовали требованиям, люди были пристегнуты. Дальнейшим займется страховая фирма.

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