Повреждение кабеля в Финском заливе: сотрудничество Эстонии и Китая уперлось в языковой барьер

В ночь на 7 октября в Финском заливе в разных местах были повреждены газопровод и два кабеля связи. В момент происшествия на месте находилось китайское судно NewNew Polar Bear в сопровождении судна, связанного с вооруженными силами России. Хотя с момента инцидента прошло уже несколько недель, уверенности в плодотворном сотрудничестве с китайцами до сих пор нет.

Премьер-министр Кая Каллас сказала на прошлой неделе, что обсуждала с китайскими властями расследование данного случая. Она выразила надежду на то, что китайцы все-таки готовы к сотрудничеству, и добавила, что сейчас идут обсуждения официального подхода.

„В морском праве сначала по дипломатическим каналам запрашивается помощь в проведения расследования, просмотре судовых журналов и вещей, являющихся частью расследования. Это мы сделать можем, — заверила Каллас. — Пока китайцы нам отвечали, но определенно необходимо более тесное сотрудничество. Этого этапа мы еще не достигли“.

Сотрудничество пока не достигнуто

Запрос на юридическую помощь еще не готов, признал во вторник Delfi советник прокуратуры по связям с общественностью Каури Синкявичюс. Он отметил, что запрос еще готовится, но перед отправкой в ​​Пекин его необходимо перевести на китайский язык.

По словам советника по связям с общественностью, прокуратура обращается за юридической помощью к правоохранительным органам Китая для выяснения обстоятельств в рамках международного сотрудничества. „Госпрокуратура планирует в ближайшие дни закончить составление запроса на юридическую помощь, перевести его на китайский язык и отослать“, — сказал Синкявичюс.

Публично Китай призвал к „объективному, честному и профессиональному расследованию инцидента“.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил на прошлой неделе, что Китай и Финляндия начали двустороннее общение на тему повреждения газопровода. Он выразил надежду, что причастные смогут выяснить правду в максимально короткие сроки.