ХОРОШАЯ ЭКОНОМИЯ | Вместо новой дорожной развязки между Таллинном и Кейла установят камеру

Новый многоуровневый перекресток должен был появиться на 11-14 км шоссе Таллинн-Палдиски. Также между собой должны были объединиться дороги Лаагри-Харку-Раннамыйза. Это должно было перенаправить движений на шоссе Таллинн-Палдиски и положить конец потоку большегрузов и иному интенсивному движению через поселок Харку и жилые районы. Прогнозируемая стоимость проекта составляла 16,4 млн евро вместе с налогом с оборота, из которых 13,9 млн евро планировалось покрыть за счет средств Фонда сплочения ЕС на период 2021-2027 гг.

Проектирование участка дороги находилось на завершающей стадии, строительство должно было начаться в следующем году, однако план пришлось отложить в долгий ящик, поскольку у правительства, скорее всего, не найдется средств даже на то, чтобы оплатить свою долю. Иначе почему Министерство климата через Департамент транспорта проинформировало волость о решении в рамках государственного бюджета отложить реализацию проекта в полном объеме?

„Строительство многоуровневой транспортной развязки Харку и дороги Юулику-Табасалу будет отложено“, - сообщили представители волости Сауэ.

В свете решения Министерства климата самоуправление сразу же обратилось к Транспортному департаменту, чтобы найти решение хотя бы относительно безопасности пересечения дороги у Veski Rimi между Лаагри и Харку, которую в рамках отложенного проекта планировалось реконструировать в многоуровневую.

В качестве временного решения волость предложила установить здесь светофор с функцией запроса (участник дорожного движения подает запрос о разрешающем сигнале - прим.ред.). После обсуждений Транспортный департамент решил дал добро на реализацию предложения.

Таким образом: до тех пор, пока тоннель для немоторизованного движения не будет построен (если это вообще произойдет), на существующем месте пересечения дороги будет установлена ​​светофорная система с функцией запроса и камеры контроля скорости в обоих направлениях.