ХОРОШАЯ ЭКОНОМИЯ | Вместо новой дорожной развязки между Таллинном и Кейла установят камеру(8)
Государственный аппарат принял решение на неопределенный срок отложить строительство многоуровневого виадука на пересечении шоссе Таллинн-Кейла и Табасалу-Лаагри. Вместо этого будут установлены светофор и камеры контроля скорости, за что придется заплатить местному самоуправлению, пишет Forte.
Новый многоуровневый перекресток должен был появиться на 11-14 км шоссе Таллинн-Палдиски. Также между собой должны были объединиться дороги Лаагри-Харку-Раннамыйза. Это должно было перенаправить движений на шоссе Таллинн-Палдиски и положить конец потоку большегрузов и иному интенсивному движению через поселок Харку и жилые районы. Прогнозируемая стоимость проекта составляла 16,4 млн евро вместе с налогом с оборота, из которых 13,9 млн евро планировалось покрыть за счет средств Фонда сплочения ЕС на период 2021-2027 гг.
Проектирование участка дороги находилось на завершающей стадии, строительство должно было начаться в следующем году, однако план пришлось отложить в долгий ящик, поскольку у правительства, скорее всего, не найдется средств даже на то, чтобы оплатить свою долю. Иначе почему Министерство климата через Департамент транспорта проинформировало волость о решении в рамках государственного бюджета отложить реализацию проекта в полном объеме?
„Строительство многоуровневой транспортной развязки Харку и дороги Юулику-Табасалу будет отложено“, - сообщили представители волости Сауэ.
В свете решения Министерства климата самоуправление сразу же обратилось к Транспортному департаменту, чтобы найти решение хотя бы относительно безопасности пересечения дороги у Veski Rimi между Лаагри и Харку, которую в рамках отложенного проекта планировалось реконструировать в многоуровневую.
В качестве временного решения волость предложила установить здесь светофор с функцией запроса (участник дорожного движения подает запрос о разрешающем сигнале - прим.ред.). После обсуждений Транспортный департамент решил дал добро на реализацию предложения.
Таким образом: до тех пор, пока тоннель для немоторизованного движения не будет построен (если это вообще произойдет), на существующем месте пересечения дороги будет установлена светофорная система с функцией запроса и камеры контроля скорости в обоих направлениях.
„Департамент транспорта подчеркивает, что пешеходного перехода там при этом строить не будут. Сохранится существующее место пересечения дороги, на котором в случае неработающего светофора участники немоторизованного дорожного движения имеют преимущество при пересечении дороги“, - сообщили в волостной управе.
Все обязательства по финансированию этого временного решения ложатся на волость, уточнил Департамент транспорта. В результате принятых два года назад изменений в законе как минимум половина суммы штрафов будет поступать ей же.
Установка кабин для камер контроля скорости предположительно состоится в первой половине 2024 года. Подготовка к проектированию системы светофоров с функцией запроса уже началась. В эксплуатацию ее планируется ввести не позднее июньских праздников. О том, как должна была выглядеть многоуровневая транспортная развязка, вы можете прочитать в статье Forte.
Еще более важным является тот факт, что между Кейла и Таллинном отсутствует какая-либо дорога для немоторизованного движения. Как и между шоссе Таллинн-Кейла и Раннамыйза.
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