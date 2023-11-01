В Таллинне нарушено движение троллейбусов

По сообщению Tallinna linnatransport, задерживаются рейсы начиная с 8:30 утра.

Движение троллейбусов по маршрутам 1, 4 и 5 нарушено в обоих направлениях между остановкой „Ристику“ и Балтийским вокзалом.

Кажется, место повреждения находится в районе Тоомпарка, где над линиями работают механики, сказал читатель Delfi.

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