01.11.2023, 09:25
В Таллинне нарушено движение троллейбусов(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В троллейбусном движении в Таллинне сегодня утром наблюдаются перебои в связи с отключением электричества.
По сообщению Tallinna linnatransport, задерживаются рейсы начиная с 8:30 утра.
Движение троллейбусов по маршрутам 1, 4 и 5 нарушено в обоих направлениях между остановкой „Ристику“ и Балтийским вокзалом.
Кажется, место повреждения находится в районе Тоомпарка, где над линиями работают механики, сказал читатель Delfi.
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