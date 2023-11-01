„Подарок Европы“ скоро превратится в головную боль: нас ждет небывалый рост цен на воду

Задача созданной в июне руководящей группы — подготовить к осени 2025 года государственную стратегию водоснабжения с участием местных органов власти и предприятий этой сферы. В состав руководящей группы вошли представители министерств, центров и союзов.

Согласно исследованию, проведенному в 2018 году, в Эстонии могли бы эффективно управлять и предоставлять доступные и качественные услуги порядка четырех предприятий сферы водоснабжения.

„Чтобы общественное водоснабжение и канализация в Эстонии работали бесперебойно и в будущем были доступными, малые предприятия водоснабжения должны подумать о слиянии, как рекомендует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)“, - сказала Кроон. Согласно исследованию, проведенному в 2018 году, в Эстонии могли бы эффективно управлять и предоставлять доступные и качественные услуги порядка четырех предприятий сферы водоснабжения.

По словам руководителя отдела водных ресурсов Министерства климата Карин Кроон, большая часть нынешних примерно 150 предприятий водоснабжения Эстонии представляет собой микропредприятиями, которые не в состоянии сделать необходимые инвестиции, сохраняя разумные цены на услуги водоснабжения, или обеспечить квалифицированную рабочую силу для обслуживания автоматизированного оборудования.

В ближайшие десять лет необходимо осуществить инвестиции в размере более одного миллиарда евро, поскольку нужно будет заменить устаревшие трубопроводы и очистное оборудование, а также развивать информационные технологии. Кроме того, потребность в инвестициях повысят ужесточающиеся в ближайшие годы экологические требования, согласно которым должно быть дополнительно снижено загрязнение водной среды.

„Через два года нам должно быть ясно, каким образом реорганизовать сектор водного хозяйства Эстонии“, — сказал Каупо Ляэнеранд, вице-канцлер Министерства морского дела и водной среды. „Если в последние 20 лет водное хозяйство Эстонии развивалось в основном за счет евродотаций, то в будущем нам придется справляться самостоятельно“, - пояснил он.

Целевая группа при Министерстве климата ищет решение, позволяющее обеспечить высококачественное коммунальное водоснабжение и услуги канализации по разумным ценам даже после прекращения действия дотаций Европейского союза.

Он добавил, что когда говорят о четырехкратном повышении цен на услуги водоснабжения, речь идет о долгосрочной перспективе, примерно на 25-30 лет. „С одной стороны, есть надежда, что доходы продолжат расти и в дальнейшем и немного сгладят этот скачок. С другой стороны, если посмотреть на картину в целом, то надо констатировать, что повышение стоимости воды с 1% до 4% и даже более, как правило, является реальностью [отдаленного] будущего“.

По словам Сырма, у предприятий водоснабжения нет другого выбора, кроме как пойти на эти шаги. „Каждый миллион, вложенный из собственных средств, приводит к росту цен примерно на 5%, в дополнение к последовательному увеличению затрат на вводимые ресурсы, и именно так цена растет по спирали“. На примере Kuressaare Veevärk, цена на воду десять лет назад составляла около 1% дохода домохозяйства. „За десять лет мы увеличили цену на услуги водоснабжения на 50%, но и сегодня она все еще находится в пределах 1% от затрат, то есть доходы домохозяйств до сих пор росли такими же темпами“, - сказал Сырм.

Сырм пояснил, что после прекращения дотаций станет известна реальная цена услуги водоснабжения, которая начнет расти в геометрической прогрессии. Кроме того, в игру вступает фактор времени, т. е. инфляционного роста цен, из-за которого инвестиции для замены всегда намного превышают предыдущие инвестиции того же масштаба. Текущая цена на услуги водоснабжения искажена из-за дотаций Европейского союза, и шаг за шагом достигнет своего реального размера, вероятно, в течение 30 лет.

Водопроводная компания должна обеспечить продолжение водоснабжения. „Это означает последовательные и чрезвычайно дорогостоящие инвестиции, — сказал член правления Kuressaare Veevärk Айвар Сырм. — В настоящее время потребитель в основном оплачивает лишь часть фактических затрат на оказание услуг водоснабжения, что не включает часть так называемых европособий“.

Когда прекратятся евро дотации , в соответствии с нынешней бизнес-моделью водоснабжения цена на воду должна быть значительно увеличена. Стоимость услуг водоснабжения в настоящее время составляет 1,1% от среднего дохода члена домохозяйства. Но для удовлетворения потребностей предприятий цена должна быть увеличена до 4%. В результате, средняя цена воды на семью из четырех человек составит 124 евро в месяц, пишет ERR.

Когда говорят о четырехкратном повышении цен на услуги водоснабжения, речь идет о долгосрочной перспективе, примерно на 25-30 лет.

Сырм сообщил, что предпринимались попытки перенести общественные водопроводные сооружения в отдаленные районы, не осознавая, что такая инфраструктура является дорогостоящей как с точки зрения строительства, так и с точки зрения реконструкции. Кроме того, это дорого из-за высоких затрат на электроэнергию и очистку сточных вод.

„Сегодня наша общественная система водоснабжения и канализации по-прежнему во многом является подарком Европы, завтра она, образно говоря, превратится в головную боль для предприятия водоснабжения и потребителя“. По его словам, разные исследования привели к разным сценариям: а) государство и местные органы власти начнут дотировать услуги водоснабжения в больших масштабах (нереально); б) все сто нынешних водоканалов будут объединены в 1-4 крупных общегосударственных водоканала, чтобы можно было переложить высокие цены в меньших регионах на потребителей крупных городов, т.е. глобально рост цен был бы меньшим.

По мнению Сырма, услуга водоснабжения, вероятно, в будущем сильнее, чем раньше, бить по кошельку. „Это станет новой реальностью“.

Необходимые инвестиции можно сделать самостоятельно

AS Pärnu Vesi – одно из крупных жизнеспособных предприятий водоснабжения. По словам члена правления предприятия Лехо Вырка, они не получали евродотации с 2015 года. „Мы можем осуществить необходимые инвестиции из денег, полученных от людей за воду, то есть из собственных средств“.

Вырк пояснил, что услуги водоснабжения — это объемный бизнес: более крупные компании имеют достаточный денежный поток для покрытия затрат и инвестиций, а более мелкие компании водоснабжения с меньшим количеством потребителей располагают меньшим денежным потоком и не не способны за счет него делать необходимые инвестиции.

Услуги водоснабжения — это объемный бизнес. Более крупные компании имеют достаточный денежный поток для покрытия затрат.

Член правления Matsalu Veevärk Ханс Лийбек заявил, что бизнес сферы водоснабжения должен быть самоокупаемым. Действующее ценовое регулирование не рассматривает евродотации как компонент цены услуги. Это означает, что активы компании уходят в минус, и денег на реинвестирование нет. По мнению Лийбека, справедливые цены помогут обеспечить устойчивое и эффективное обслуживание.

По словам Лийбека, для покрытия амортизации Matsalu Veevärk повысит цену услуги почти вдвое, что составит 2,2-2,5% от дохода домохозяйства.

Возможное повышение цен на воду обсуждается уже несколько десятилетий. Лийбек добавил, что никогда не было правительства, которое хотело бы принять непопулярное решение, но обстоятельства вынудили сделать это. „Иначе наши дети и внуки окажутся в той же ситуации, что и мы 25 лет назад. Разница сейчас в том, что в будущем больше не будет дотаций, как тогда, и этот бизнес должен стать самодостаточным. Вряд ли государство будет содержать его за деньги налогоплательщиков“.

Союз: Необходимость повышения цен зависит от конкретного региона По словам исполнительного директора Союза предприятий водоснабжения (EVEL) Райли Кярмас, большие объемы инвестиций необходимы как для обеспечения непрерывности существующих систем водоснабжения, так и для выполнения новых обязательств, вытекающих из директив. Во-первых, предприятия водоснабжения должны начать поиск наиболее подходящих технических решений. Кярмас пояснила, что предприятия водоснабжения должны сотрудничать с инженерами и учеными в этой области, поскольку в зависимости от региональных особенностей наиболее подходящее решение может отличаться от региона к региону. Она добавила, что для реализации новых инвестиций водоканалы должны начать готовить новый запрос на изменение цены на услуги водоснабжения. Водоканалы берут необходимые средства для инвестиций, прежде всего, из доходов, полученных от оказания услуг водоснабжения. По словам Кярмас, необходимость повышения цен зависит от конкретного региона и объемов инвестиций конкретного предприятия водоснабжения. По оценкам союза, цена услуги водоснабжения считается доступной для населения, если она составляет менее 4% среднего чистого дохода члена домохозяйства. „Цель не в том, чтобы немедленно поднять цены до 4% от среднего нетто-дохода члена домохозяйства, но текущая цена на услуги водоснабжения показывает, что в Эстонии еще есть ресурсы и возможности повысить цену на услуги водоснабжения с 1,1% до 4%, чтобы реализовать необходимые инвестиции и в то же время обеспечить доступность услуг водоснабжения для жителей“.

В Таллинне цена уже растет Для того чтобы служба водоснабжения функционировала, необходимо осуществить крупные инвестиции в сферу деятельности Tallinna Vesi. Член правления предприятия Таави Грeэн заявил, что инвестиции основаны на необходимости обеспечить непрерывность бизнеса, поддерживать чистую окружающую среду и быть готовыми к последствиям изменения климата. „За последние годы мы значительно увеличили объем инвестиций“, - добавил Греэн. В 2022 году инвестиции Tallinna Vesi составили около 25 миллионов евро в год, в этом году – 35 миллионов евро. Инвестиционное планирование на следующий год все еще находится в стадии разработки. В сентябре Tallinna Vesi подала заявку на изменение цен на услуги водоснабжения, чтобы иметь возможность осуществить необходимые инвестиции

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