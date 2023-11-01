Рейтинг партий: EKRE сохраняет лидерство, Isamaa обогнала реформистов

Согласно последним результатам, EKRE поддерживают 23,2%, Isamaa - 20,2%, Партию реформ - 20% имеющих право голоса граждан, передает RusERR.

По сравнению с результатами совокупных опросов за предыдущий период (с 26 сентября по 20 октября) поддержка Партии реформ снизилась на 0,6 процентных пункта. Популярность EKRE уменьшилась на 0,1 процентных пункта, а рейтинг Isamaa, который растет десятую неделю подряд, достиг новой рекордной отметки за всю историю опросов Norstat - 20,2%, что на 0,9 процентных пункта больше, чем неделей ранее.

На четвертом месте осталась Центристская партия, популярность которой выросла с 14,5% до 14,6%.

Рейтинг Социал-демократической партии вырос с 10,3% до 10,4%. Поддержка Eesti 200 осталась на отметке в 6,4%.

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