ОН ВАШ СОСЕД | 18 случаев сексуального насилия: полиция просит помощи в поиске серийного преступника. Есть особая черта(5)
С 2004 по 2012 год в лесных массивах Харку, Мяннику и Пальяссааре было совершено 17 нападений сексуального характера. Насильственные действия совершались в отношении женщин. На 11 лет преступник по каким-то причинам затих, однако в 2023 году он объявился снова. У полиции есть веские основания полагать, что часть изнасилований, произошедших десять лет назад, а также нападение в августе этого года, были совершены одним и тем же человеком. Следствие просит вашей помощи, ведь скорее всего насильник – это ваш знакомый или сосед.
„Одиннадцать лет назад преступника так и не поймали. К сожалению, тогда у полиции не было таких возможностей, как сейчас. Сегодня инструментов гораздо больше. Мы не прекращали поисков, искали его до сих пор. Думали даже, что он пропал куда-то, может умер, переехал, или что-то еще случилось. Однако в августе этого года было совершено очередное нападение на женщину в лесном массиве Харку. Все признаки указывают на то, что этот тот самый человек, которой совершал нападения 11 лет назад“, – рассказывает журналистам руководитель группы по расследованиям преступлений сексуального характера и защите детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет.
Случаев нападения могло быть и больше, но полиция зафиксировала только 17. В этом году еще одно, итого – 18. „Я думаю, что если люди сообщали о нападениях с 2004 по 2012 годы, то, вероятно, если бы нападения повторялись и дальше, мы бы получили заявления. Однако после 2012 года по какой-то причине он не совершал нападений. Я предполагаю, что не обо всех нападениях мы знаем, но чтобы в течение 11 лет никто не сообщил – в это мне трудно поверить“, – говорит следователь.
Многие, может, не сообщают о нем, потому что думают, что это хороший человек
Нападения происходили только летом, но в разное время суток
По словам полицейского, все женщины были в лесу в одиночку. Некоторые из них собирали грибы, кто-то занимался спортом, кто-то просто гулял. Со слов следователя следует, что ему нравятся женщины постарше. Однако это только предположение. Среди жертв были женщины 60 лет и даже старше. Но были и те, кому 27–28 лет. Несовершеннолетних среди жертв не было. Самому преступнику сейчас приблизительно 50–60 лет.
Нападения происходили только летом, но в разное время суток. Чаще – днем, по вечерам и в сумерках – редко. Дни недели тоже разные. Практически во всех 17 случаях на голове мужчины было повязано полотенце. Версия полиции – это один и тот же человек. „В нескольких случаях полотенца не было. Мы более, чем уверены, что люди знают его. Скорее всего, этот человек русскоязычный. По крайней мере, во всех случаях жертвы говорили именно так“, – описывает ситуацию следователь.
Практически во всех случаях на голове мужчины было повязано полотенце
Следователь отмечает, что полотенца были разные, но почерк остается тот же. „Даже летом не так много мужчин носит полотенце. Если у кого-то есть сосед, который носит летом полотенце на голове, не шапку или кепку, а именно полотенце, то неплохо бы дать нам знать“.
Это может быть совершенно обычный человек, который живет обычной жизнью. Возможно, он не выглядит, как преступник. Возможно, работает и женат: жертвы замечали у него на пальце золотое кольцо. „Скорее всего, он и в полицию никогда не попадал раньше, кажется, что это не тот человек, который попадает в поле зрения полиции. Он точно чей-то сосед, чей-то знакомый. Многие, может, не сообщают о нем, потому что думают, что это хороший человек, который их всегда выручает: открывает двери, всегда вежливый, ведет приятные беседы: здоровается, прощается. Мы все смотрим фильмы, а там преступники страшные, грязные, немытые, небритые. И нам кажется, что настоящий преступник именно так и выглядит, но это лишь навязанный образ“.
Бывали случаи, когда люди сами сдавались полиции. Например, они не хотят или не имеют возможности обратиться к психологу, и тогда им приходится жить двойной жизнью. И это может сильно мучить. Реймо Райвет говорит, что всегда есть возможность решить ситуацию с разных сторон: “Если самому тяжело справиться с такой ситуацией, то можно и самостоятельно позвонить в полицию – в нашей практике были случаи, когда человек сам добровольно сдавался полиции“.
Случай из практики: получить наказание и жить дальше
Следователь рассказал нам несколько кейсов, когда преступники сами приходили в полицию и сознавались в содеянном, потому что дальше так продолжать не могли и жить становилось невыносимо. „Вспоминается случай, когда к нам пришел порнозависимый и сказал, что он настолько зависим, что его начало привлекать детское порно. Придя к нам, он просил помощи – избавить его от накопленного контента“. Он просил полицию помочь ему выбросить все материалы, так как самому ему не хватает сил: „Давайте вместе со мной сходим и выбросим порно, а то я сам не могу. Десять раз пытался: собирал все в кучу, но каждый раз возвращал обратно“. Люди иногда хотят избавиться от своих зависимостей, но не могут, и им легче скинуть с себя груз, получив наказание, чтобы жить дальше.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.