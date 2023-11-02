ОН ВАШ СОСЕД | 18 случаев сексуального насилия: полиция просит помощи в поиске серийного преступника. Есть особая черта

„Одиннадцать лет назад преступника так и не поймали. К сожалению, тогда у полиции не было таких возможностей, как сейчас. Сегодня инструментов гораздо больше. Мы не прекращали поисков, искали его до сих пор. Думали даже, что он пропал куда-то, может умер, переехал, или что-то еще случилось. Однако в августе этого года было совершено очередное нападение на женщину в лесном массиве Харку. Все признаки указывают на то, что этот тот самый человек, которой совершал нападения 11 лет назад“, – рассказывает журналистам руководитель группы по расследованиям преступлений сексуального характера и защите детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет.

Случаев нападения могло быть и больше, но полиция зафиксировала только 17. В этом году еще одно, итого – 18. „Я думаю, что если люди сообщали о нападениях с 2004 по 2012 годы, то, вероятно, если бы нападения повторялись и дальше, мы бы получили заявления. Однако после 2012 года по какой-то причине он не совершал нападений. Я предполагаю, что не обо всех нападениях мы знаем, но чтобы в течение 11 лет никто не сообщил – в это мне трудно поверить“, – говорит следователь.

Многие, может, не сообщают о нем, потому что думают, что это хороший человек

Нападения происходили только летом, но в разное время суток

По словам полицейского, все женщины были в лесу в одиночку. Некоторые из них собирали грибы, кто-то занимался спортом, кто-то просто гулял. Со слов следователя следует, что ему нравятся женщины постарше. Однако это только предположение. Среди жертв были женщины 60 лет и даже старше. Но были и те, кому 27–28 лет. Несовершеннолетних среди жертв не было. Самому преступнику сейчас приблизительно 50–60 лет.