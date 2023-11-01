Покупатель не получил в популярном магазине обещанной скидки. Предприятие объяснило причину

Читатель добавил, что речь идет о находящихся на складе товарах, и на них на всех должна действовать обещанная скидка. В то же время не приведены в интернет-магазине и какие-либо условия о том, что скидка действует только на определенные группы товаров.

Магазин: мы имеем дело с человеческой ошибкой

Коммерческий директор Stokker Асти Пирон пояснила, что предложение кампании действует на все находящиеся на складе товары. Поэтому на интернет-страничке и нет каких-либо дополнительных особых условий.

„Ранее мы проводили кампании, в которых некоторые торговые марки, в том числи Festool и некоторые другие группы товаров не были задействованы“, - сказала Пирон. И добавила, что в связи с этим в описании промокода могла быть допущена человеческая ошибка.

К настоящему моменту скидочный код работает и в отношении вышеупомянутых товаров. Stokker приносит извинения за возникшие неудобства.

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