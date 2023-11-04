Новости Эстонии
04.11.2023, 19:50

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | У моего близкого родственника есть сожитель, которого я толком не знаю. Обязан ли я его хоронить?

 
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA

„У моей сестры детей нет, так что сестра оставила на квартиру завещание, согласно которому после ее смерти после наследником будет ее многолетний сожитель, у которого также нет детей и других близких родственников. Но в случае смерти этого партнера, наследующего квартиру, наследником буду я, а также двое моих взрослых детей. Таким образом, наследников будет трое“, - написал читатель еженедельника Maaleht.

Так как „наследник“ для меня — новое понятие, то объясните, пожалуйста, как нужно действовать.

Если моя сестра умрет, должен ли я обращаться к нотариусу, чтобы начать процесс наследования, поскольку я являюсь ее единственным законным наследником? Или наследство будет открывать ее партнер? Или же я должен обращаться к нотариусу вместе с партнером сестры как имеющим преимущественное право наследования, чтобы переоформить собственника квартиры?

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