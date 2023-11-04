ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | У моего близкого родственника есть сожитель, которого я толком не знаю. Обязан ли я его хоронить?

„У моей сестры детей нет, так что сестра оставила на квартиру завещание, согласно которому после ее смерти после наследником будет ее многолетний сожитель, у которого также нет детей и других близких родственников. Но в случае смерти этого партнера, наследующего квартиру, наследником буду я, а также двое моих взрослых детей. Таким образом, наследников будет трое“, - написал читатель еженедельника Maaleht.