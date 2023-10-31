ФОТО И ВИДЕО | Алар Карис: Эстонии нужны сильные ВМС и флот(14)
„Эстония — морская страна, и если мы окружены морем, то нам нужны сильные военно-морские силы и флот“, - сказал президент ЭР Алар Карис, посещая сегодня военно-морскую базу, чтобы ознакомиться с уровнем подготовки военных моряков. Обзор состояния дел в ВМС Эстонии дал командующий Юри Саска.
„Повреждение Balticconnector и кабелей связи является ясным примером того, что нам нужно совместно с союзниками и соседними странами больше внимания обратить на защиту подводной инфраструктуры и морской акватории, - сказал глава эстонского государства. - У эстонских военно-морских сил для этого возможности имеются“.
„Было приятно видеть, что объединение кораблей Департамента полиции и погранохраны и ВМС в военно-морской флот прошло гладко, и родившаяся в этом процессе синергия поможет при защите как моря и побережья, так и при выполнении задач по борьбе с загрязнениями, охране морских границ, спасению на море и таможенному контролю“, - сказал президент.
В настоящее время в составе военно-морского флота насчитывается десять кораблей. „Хотя в настоящее время дела в военно-морских силах идут хорошо, флот, безусловно, нуждается в обновлении“, - сказал президент. „Для защиты Балтийского моря, которое вскоре станет внутренним морем НАТО, крайне необходимо как сотрудничество с тремя странами Балтии, так и Северными странами“, - отметил Карис.
По словам главы государства, эстонским ВМС нужно и дальше развивать свой основной потенциал на море - противоминную борьбу. За последние двадцать лет в эстонских водах было найдено и обезврежено более 1500 взрывных устройств, в основном времен мировых войн. Летом прошлого года ВМС продемонстрировали главе государства детонацию мины, найденной в море поблизости от Виймси, на глубине около 12 метров у Найссаара.
Теперь у эстонских военно-морских сил расширяются военные возможности - они будут применять постановку мин и противокорабельную оборону. Морские мины помогут обеспечить свободу передвижения эстонских и союзных войск в Балтийском море и сдерживать нападения с моря. В конце этого года подразделению береговой обороны ВМС предстоит пройти обучение новому противокорабельному ракетному комплексу. Система будет охватывать все побережье Эстонии и вместе с морскими минами создаст комплексную береговую оборону.
Алар Карис встретился на военно-морской базе со военнослужащими срочной службы и пожелал и успеха, президент посетил корабли „Kindral Kurvits“ и „Admiral Cowen“.