ФОТО И ВИДЕО | Алар Карис: Эстонии нужны сильные ВМС и флот

„Повреждение Balticconnector и кабелей связи является ясным примером того, что нам нужно совместно с союзниками и соседними странами больше внимания обратить на защиту подводной инфраструктуры и морской акватории, - сказал глава эстонского государства. - У эстонских военно-морских сил для этого возможности имеются“.

„Было приятно видеть, что объединение кораблей Департамента полиции и погранохраны и ВМС в военно-морской флот прошло гладко, и родившаяся в этом процессе синергия поможет при защите как моря и побережья, так и при выполнении задач по борьбе с загрязнениями, охране морских границ, спасению на море и таможенному контролю“, - сказал президент.

В настоящее время в составе военно-морского флота насчитывается десять кораблей. „Хотя в настоящее время дела в военно-морских силах идут хорошо, флот, безусловно, нуждается в обновлении“, - сказал президент. „Для защиты Балтийского моря, которое вскоре станет внутренним морем НАТО, крайне необходимо как сотрудничество с тремя странами Балтии, так и Северными странами“, - отметил Карис.

По словам главы государства, эстонским ВМС нужно и дальше развивать свой основной потенциал на море - противоминную борьбу. За последние двадцать лет в эстонских водах было найдено и обезврежено более 1500 взрывных устройств, в основном времен мировых войн. Летом прошлого года ВМС продемонстрировали главе государства детонацию мины, найденной в море поблизости от Виймси, на глубине около 12 метров у Найссаара.

Теперь у эстонских военно-морских сил расширяются военные возможности - они будут применять постановку мин и противокорабельную оборону. Морские мины помогут обеспечить свободу передвижения эстонских и союзных войск в Балтийском море и сдерживать нападения с моря. В конце этого года подразделению береговой обороны ВМС предстоит пройти обучение новому противокорабельному ракетному комплексу. Система будет охватывать все побережье Эстонии и вместе с морскими минами создаст комплексную береговую оборону.