Таллиннские станции по приему отходов переходят на зимний график работы

„Жители Таллинна по-прежнему могут выбрать, в какой день недели им удобнее посетить станцию по приему отходов. Мы сокращаем часы работы на зимний период, поскольку в этот период посетителей становится значительно меньше - сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм. – Не стоит забывать, что на станциях в Пальяссааре и Пяэскюла можно не только сдать, но и забрать пригодные к использованию предметы, кроме того, два дня в неделю работает Пяэскюлаская ремонтная мастерская. Кое-какие вещи не стоит отправлять на свалку, ведь их срок службы можно продлить или найти для них нового благодарного пользователя“.

Со среды, 1 ноября, таллиннские станции приема отходов будут работать с 14:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 15:00 по выходным дням. Станции будут закрыты в государственные праздники, в зимний период – на Рождество (24-26 декабря), Новый год (1 января) и годовщину Республики (24 февраля).

Пальяссаареская станция по приему отходов расположена по адресу Пальяссааре пыйк, 5 в Пыхья-Таллинне, Пярнамяэская – по адресу Ристайа теэ, 8/Пярнамяэ теэ, 36 в Пирита, Пяэскюлаская (Раба, 40) и Рахумяэская (Рахумяэ теэ, 5а) – в районе Нымме.

Работой станций управляет Таллиннский центр переработки отходов. Подробную информацию об услугах станций можно найти на сайте www.jaatmejaam.ee (на эстонском языке) и получить по телефону 616 4000.

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