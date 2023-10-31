Прокуратура Эстонии до сих пор ждет от Украины доказательств по делу НКО „Слава Украине“(18)
Прокуратура пока никому не предъявила обвинений по делу НКО „Славы Украине“. Хотя помимо Украины уголовное дело рассматривается и в Эстонии, большая часть доказательств находится в Киеве.
Государственный прокурор Трийну Олев заявила, что в производстве по уголовному делу с Украиной ведется тесное сотрудничество.
„Поскольку большая часть необходимых доказательств находится в Украине, мы создали с ними совместную международную расследовательскую группу, в рамках которой будем собирать дополнительные доказательства“, - пояснила Олев.
„Чтобы получить такие доказательства, мы должны работать вместе с украинскими коллегами и исходить не из правовой базы Эстонии, а из уголовно-процессуальных кодексов и принципов Украины“.
По словам Олев, прокуратура не может предсказать, когда будет достаточно доказательств, чтобы можно было решить, есть ли основания кого-то подозревать.
„Полученные доказательства необходимо сначала перевести, а затем сравнить с доказательствами, уже собранными в Эстонии. Только когда доказательства дадут нам четкое представление о том, использовал ли кто-то средства НКО „Слава Украине“ не по назначению, мы сможем принять решение о следующих шагах в рамках эстонского уголовного процесса“, - сказала Олев.
Информатора ждет третье судебное заседание
Завтра в Украине состоится третье судебное заседание по делу так называемого „информатора“ Александра Чернова.
Чернов одним из первых распространил информацию, на основании которой в марте было начато расследование произошедшего в НКО „Слава Украине“.
В мае Чернов был арестован по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов и первоначально помещен под домашний арест. После первого слушания в августе судья принял решение освободить Чернова.
В его машине были обнаружены гранаты и противотанковое оружие с отпечатками пальцев. Чернов утверждал в суде, что понятия не имеет, как они туда попали.
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