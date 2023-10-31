Прокуратура Эстонии до сих пор ждет от Украины доказательств по делу НКО „Слава Украине“

Государственный прокурор Трийну Олев заявила, что в производстве по уголовному делу с Украиной ведется тесное сотрудничество.

„Поскольку большая часть необходимых доказательств находится в Украине, мы создали с ними совместную международную расследовательскую группу, в рамках которой будем собирать дополнительные доказательства“, - пояснила Олев.

„Чтобы получить такие доказательства, мы должны работать вместе с украинскими коллегами и исходить не из правовой базы Эстонии, а из уголовно-процессуальных кодексов и принципов Украины“.

По словам Олев, прокуратура не может предсказать, когда будет достаточно доказательств, чтобы можно было решить, есть ли основания кого-то подозревать.

„Полученные доказательства необходимо сначала перевести, а затем сравнить с доказательствами, уже собранными в Эстонии. Только когда доказательства дадут нам четкое представление о том, использовал ли кто-то средства НКО „Слава Украине“ не по назначению, мы сможем принять решение о следующих шагах в рамках эстонского уголовного процесса“, - сказала Олев.

Информатора ждет третье судебное заседание

Завтра в Украине состоится третье судебное заседание по делу так называемого „информатора“ Александра Чернова.

Чернов одним из первых распространил информацию, на основании которой в марте было начато расследование произошедшего в НКО „Слава Украине“.

В мае Чернов был арестован по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов и первоначально помещен под домашний арест. После первого слушания в августе судья принял решение освободить Чернова.

В его машине были обнаружены гранаты и противотанковое оружие с отпечатками пальцев. Чернов утверждал в суде, что понятия не имеет, как они туда попали.

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