Большинство водителей превышают в населенных пунктах скорость на 10 км/ч. Статистика последствий ужасна

„Однако другой вопрос заключается в установленном пределе – до 0,2 промилле, в том, как именно и чем его обнаруживают и измеряют. Широко используемые алкотестеры являются индикаторными приборами, и их показания могут не быть на 100% верными. Большую роль также играет время последней калибровки устройства, – пояснил Мадар. – В отношении бытовых алкотестеров водителям необходимо напоминать, что не стоит ездить на „грани“ и что прибор должен четко показывать три нуля“.

Эксперт по дорожному движению и член правления Autosõit OÜ Индрек Мадар, который помог подготовить вопросы для исследования, утверждает, что многолетняя полицейская статистика и так называемые рейды „дуют все“, к сожалению, демонстрируют, что в среднем 1% водителей ездит по нашим дорогам в нетрезвом виде.

„С одной стороны, радует, что 68% водителей никогда не садились за руль в состоянии алкогольного опьянения. В то же время 14% признаются, что делали это, но лишь при употреблении ниже установленной законом нормы, то есть 0,2 промилле. 15% респондентов несколько раз превышали разрешенные законом ограничения, а 3% делали это еще чаще“, - отметил Яан Хярмс.

В рамках концерна Carlsberg Group в качестве одной из целей устойчивого развития пивоваренный завод Saku Õlletehas установил нулевую терпимость к безответственному потреблению алкоголя, что также включает в себя мероприятия и разъяснительную работу, направленную против вождения в нетрезвом виде. Поэтому в ходе опроса водителям также задавали вопрос, сидели ли они за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

„Безопасность дорожного движения – или, скорее, его опасности – по-прежнему актуальная в Эстонии тема, и поскольку большинство жителей страны почти ежедневно становятся водителями, мы хотели с помощью экспертов выяснить, каковы наиболее распространенные ошибки или упущения в области безопасности вождения, – сказал Яан Хярмс. – Мы изучали, например, то, что касается вождения в нетрезвом виде, а также рассматривали повседневное поведение на дороге, когда незнание или неосторожность могут подвергнуть опасности самого водителя и других участников движения“.

Представляя результаты исследования, Яан Хярмс, член правления заказавшей опрос компании Saku Õlletehas , рассказал, что 60% взрослых жителей Эстонии – 71% мужчин и 49% женщин – ежедневно или как минимум 2–3 раза в неделю пользуются автомобилем, чтобы добраться на работу, на учебу или в другие места.

„И, конечно, нельзя основываться на предыдущем опыте: дескать я когда-то столько-то выпил и показания алкотестера были вот такими“, - подчеркивает Индрек Мадар. Показания могут варьироваться в зависимости от того, что вы съели, отдохнули вы физически или устали, а также от множества других факторов.

В качестве еще одной важной проблемы, отрицательно влияющей на безопасность дорожного движения, в ходе исследования было отмечено превышение скорости на дорогах в пределах населенных пунктов, что подвергает опасности, прежде всего, пешеходов и водителей легких транспортных средств.

8% респондентов признали, что в пределах населенных пунктов почти всегда превышают скорость на 10 км/ч и более. 61% ответивших делают это время от времени, а 32% водителей всегда соблюдают скоростной режим.

„К сожалению, превышение скорости в городах и поселках является у нас обычным явлением – об этом свидетельствуют и результаты опроса, когда семь из десяти человек признаются, что так или иначе делают это, – прокомментировал Индрек Мадар. – Чего люди не осознают, так это опасности при превышении скорости на 10 км/ч и более“.

Мадар привел в пример небольшие или нечасто использующиеся дороги в жилых районах, где ограничение скорости составляет 30 км/ч, но где довольно часто автомобили ездят со скоростью 40 или 50 км/ч.

„Если на скорости 30 км/ч вы заметили опасную ситуацию - например, выбежавшего на дорогу ребенка, ваш тормозной путь на сухом асфальте составит около 13 метров: 8,3 метра дистанции реакции и 5 метров собственно пути торможения автомобиля, – отметил Мадар. – Однако при движении со скоростью 40 км/ч дистанция реакции составляет уже более 11 метров, к которым прибавляется тормозной путь, то есть ваша скорость в момент столкновения с пешеходом все равно будет 35 км/ч. На еще большей скорости в 50 км/ч тормоза автомобиля сработают в лучшем случае только через 14 метров, то есть вы столкнетесь с внезапно вышедшим на дорогу человека, не снижая скорости“.