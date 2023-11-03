Вскоре между Таллинном и Тарту будут курсировать новые электрички. А что будет, если пропадет электричество?

Многие задаются вопросом: будет ли зависеть и в какой степени железнодорожная инфраструктура от электроснабжения и погоды. В последние годы по Эстонии прошло немало штормов, когда многие потребители надолго оставались без электричества (к примеру, из-за того, что на линию электропередачи Elektrilevi падает дерево). Может ли электропоезд остановиться посреди пути, если пропадет электричество?