Экономика
03.11.2023, 21:30

Вскоре между Таллинном и Тарту будут курсировать новые электрички. А что будет, если пропадет электричество?

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ФОТО: LESTUDIO | SHUTTERSTOCK

В начале 2025 года на линию между Таллинном и Тарту выйдут новые электропоезда. А что будет, если случится шторм, и нарушится подача электроэнергии?

В настоящее время концерн Eesti Raudtee активно занимается электрофикацией линии Таллинн — Тарту, чтобы железнодорожная компания Elron смогла вскоре вывести на обслуживание этого маршрута электропоезда.

Многие задаются вопросом: будет ли зависеть и в какой степени железнодорожная инфраструктура от электроснабжения и погоды. В последние годы по Эстонии прошло немало штормов, когда многие потребители надолго оставались без электричества (к примеру, из-за того, что на линию электропередачи Elektrilevi падает дерево). Может ли электропоезд остановиться посреди пути, если пропадет электричество?

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