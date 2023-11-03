03.11.2023, 21:30
Вскоре между Таллинном и Тарту будут курсировать новые электрички. А что будет, если пропадет электричество?(1)
ФОТО: LESTUDIO | SHUTTERSTOCK
В начале 2025 года на линию между Таллинном и Тарту выйдут новые электропоезда. А что будет, если случится шторм, и нарушится подача электроэнергии?
В настоящее время концерн Eesti Raudtee активно занимается электрофикацией линии Таллинн — Тарту, чтобы железнодорожная компания Elron смогла вскоре вывести на обслуживание этого маршрута электропоезда.