КАРТА | В двух странах еврозоны цены за год снизились

Экономисты Bloomberg прогнозировали, что основной показатель инфляции за октябрь составит 3,1% или несколько больше.

Если годовая базовая инфляция в еврозоне продолжает оставаться высокой (+4,2%), то, по сравнению с сентябрем, она все же ниже (+4,5%). В месячном сравнении увеличился как основной показатель инфляции (+0,1%), так и базовая инфляция (+0,2%).

В частности, лидерами роста цен продолжают оставаться продукты питания, алкоголь и табачные изделия, цены на которые выросли на 7,5% в годовом исчислении. В месячном сравнении рост цен был скромным, увеличившись всего на 0,2%. В то же время цены на необработанные продукты питания за год выросли значительно меньше (4,5% в годовом сравнении).

Цены на энергоносители в октябре были значительно ниже, чем год назад, упав на 11,1% по сравнению с прошлым годом. Это было большее падение, чем в среднем за последние месяцы. Между тем, цены на энергоносители в месячном сравнении снизились на 1,1%.

Продолжение тенденции, то есть смягчение роста цен, можно заметить как в отношении услуг, так и товаров. В октябре рост цен на услуги составил 4,6% в годовом сравнении (4,7% в сентябре), то есть в месячном сравнении цены остались неизменными. Цены на другие товары выросли на 3,5% в годовом исчислении (4,1% в сентябре), но на 0,7% в месячном исчислении.

Эстония поднялась на четвертое место в списке роста цен

Словакия по-прежнему находится на вершине списка повышений цен, там цены за год выросли на 7,8%. За Словакией следуют Хорватия (+6,7%) и Словения (+6,6%).

Эстония снова на четвертом месте, у нас цены за год выросли на 5%, но это противоречивая ситуация. В сентябре годовой рост цен составил 4%, а это значит, что показатель за это время значительно увеличился. Это связано с разницей в базах сравнения: в октябре прошлого года цены были на 1,6% ниже, чем в сентябре. Однако в месячном сравнении Эстония оказалась в самом низу рейтинга инфляции, когда цены за месяц снизились на 0,5%.