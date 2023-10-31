Эстонский разработчик азартных игр сокращает более половины своих сотрудников

По данным Кассы по безработице, причиной сокращений стала реорганизация работы компании. Из коммерческих соображений было решено объединить команды Bingo, Community и Poker.

Исполнительный директор компании Мигель Карон не смог более точно прокомментировать причины такого решения, поскольку материнская компания, акции которой котируются на фондовой бирже, завтра объявит результаты.

Доход от продаж Bally’s Estonia в 2022 году составил более 9,3 млн евро по сравнению с почти 7 млн евро годом ранее. Прибыль в 2022 году составила более 290 000 евро, годом ранее — более 173 000 евро.

В годовом отчете за прошлый год говорится, что в связи с ростом компании к ней присоединились 60, а ушли 45 сотрудников, работавших на основании трудового договора.

По состоянию на третий квартал 2023 года в Bally’s Estonia работало 116 человек. Таллиннский офис расположен в квартале Ротерманни.

Фирма зарегистрирована в августе 2013 года. Первоначально она называлась Snowcat Games OÜ. В 2016 году ее приобрел разработчик онлайн-казино Gamesys.

В мае 2022 года компания сменила название с Gamesys Estonia OÜ на Bally’s Estonia OÜ. Последняя смена материнской компании после приобретения Gamesys Group Plc корпорацией Bally’s произошла в октябре 2021 года.

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