Финансовая инспекция лишила лицензии на деятельность известное кредитное учреждение

Инспекция установила, что модель управления компаниями Kreditex AS и Ühisraha OÜ была фиктивной и что фактически упомянутыми компаниями осуществлял теневое руководство Алексей Кипрушенков, который ранее в рамках надзорного производства был признан Инспекцией непригодным для работы в финансовом секторе.

Член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер отметил, что финансовый сектор должен быть надежным и прозрачным и в это должны вносить свой вклад все игроки финансового рынка.

„AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ создали фиктивную модель управления и держали Финансовую инспекцию в неведении относительно их реального управления. Соответствующие компании управлялись теневым руководителем, который ранее был признан Финансовой инспекцией не соответствующим требованиям для работы в финансовом секторе. Когда такая ситуация обнаруживается, это приводит к отзыву разрешения на деятельность. AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ потеряли всяческое доверие как в глазах финансового надзора, так и в контексте всего финансового сектора“, - сказал Таммер.

Исходя из сегодняшнего решения Финансовой инспекции, AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ больше не могут оказывать услуги, требующие лицензирования.

Список кредиторов и кредитных посредников, действующих на основании разрешения, выданного Финансовой инспекцией, можно найти на сайте надзорного органа в регистре участников рынка.

Kreditex и Ühisraha: решение Финансовой инспекции не является законным по своей сути и содержанию

Принятое сегодня решение Финансовой инспекции об отзыве лицензий у AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ как кредитных и ипотечных кредиторов и посредников, по мнению Kreditex и Ühisraha, является неправомерным по своей сути и содержанию и наносит ущерб интересам компаний и их клиентов, ограничивая возможности многих клиентов получить подходящие им финансовые услуги на эстонском рынке.