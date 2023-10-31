Финансовая инспекция лишила лицензии на деятельность известное кредитное учреждение(7)
Финансовая инспекция Эстонии аннулировала сегодня разрешение на деятельность по посредничеству в кредитовании и посредничеству в ипотечном кредитовании для компаний Kreditex AS и Ühisraha OÜ .
Инспекция установила, что модель управления компаниями Kreditex AS и Ühisraha OÜ была фиктивной и что фактически упомянутыми компаниями осуществлял теневое руководство Алексей Кипрушенков, который ранее в рамках надзорного производства был признан Инспекцией непригодным для работы в финансовом секторе.
Член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер отметил, что финансовый сектор должен быть надежным и прозрачным и в это должны вносить свой вклад все игроки финансового рынка.
„AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ создали фиктивную модель управления и держали Финансовую инспекцию в неведении относительно их реального управления. Соответствующие компании управлялись теневым руководителем, который ранее был признан Финансовой инспекцией не соответствующим требованиям для работы в финансовом секторе. Когда такая ситуация обнаруживается, это приводит к отзыву разрешения на деятельность. AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ потеряли всяческое доверие как в глазах финансового надзора, так и в контексте всего финансового сектора“, - сказал Таммер.
Исходя из сегодняшнего решения Финансовой инспекции, AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ больше не могут оказывать услуги, требующие лицензирования.
Список кредиторов и кредитных посредников, действующих на основании разрешения, выданного Финансовой инспекцией, можно найти на сайте надзорного органа в регистре участников рынка.
Kreditex и Ühisraha: решение Финансовой инспекции не является законным по своей сути и содержанию
Принятое сегодня решение Финансовой инспекции об отзыве лицензий у AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ как кредитных и ипотечных кредиторов и посредников, по мнению Kreditex и Ühisraha, является неправомерным по своей сути и содержанию и наносит ущерб интересам компаний и их клиентов, ограничивая возможности многих клиентов получить подходящие им финансовые услуги на эстонском рынке.
„Мы считаем весьма прискорбным, что Финансовая инспекция приняла решение, которое, по мнению AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ, не является формально законным, не основано на фактах и наносит ущерб свободе ведения бизнеса и интересам клиентов обеих компаний, - пояснил Константин Эсолайнен, член правления AB Kreditex AS. - Мы выполнили все свои юридические обязательства перед государством, нашими клиентами и Финансовой инспекцией“.
„Финансовая инспекция сделала ошибочные, не соответствующие контексту и далеко идущие выводы на основе единичных примеров, не принимая во внимание, что они опираются на отдельные электронные письма за общий период в 7 лет, - сказал Константин Эсолайнен. - Kreditex и Ühisraha управляются членами правления, и члены правления также принимают все решения компании“.
„Деятельность как Kreditex, так и Ühisraha соответствует действующим условиям выдачи лицензии, - заявила Екатерина Розенштраух, член правления Ühisraha OÜ. - По мнению Ühisraha, решение Финансовой инспекции не является соразмерным, поскольку оно ограничивает разнообразие финансовых услуг на рынке, несмотря на то, что мы выполнили все возложенные на нас обязательства и соблюдали все требования закона“.
„В сложившейся ситуации мы, безусловно, будем отстаивать интересы наших клиентов, но, конечно же, будем в полной мере сотрудничать с Финансовой инспекцией для разрешения сложной ситуации с наименьшим ущербом для всех вовлеченных сторон“, - добавила Екатерина Розенштраух.
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