Имейте в виду! На шоссе Таллинн-Тарту появятся две новые камеры слежения за скоростью

Камеры контроля скорости расположены на 205 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. Одна измеряет скорость в направлении Тарту-Выру, а другая - в направлении Выру-Тарту.

На государственных шоссе Эстонии имеется 67 измерительных кабин, пять из которых могут измерять скорость в обоих направлениях. Департамент пользуется 34 системами замера, которые время от времени меняются.

Камеры контроля скорости помогают снизить количество случаев превышения разрешенной скорости движения в опасных с точки зрения дорожного движения местах, что в свою очередь способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий и их тяжести. Кроме того, камеры помогают контролировать дорожное поведение водителей.

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