Эксперты рассказали, может ли Эстония стать страной, использующей атомную энергию

В период с 23 по 30 октября в Эстонии находилась экспертная группа МАГАТЭ для того, чтобы оценить, насколько Эстония готова к принятию принципиального решения об использовании атомной энергии. В течение недели эксперты ознакомились с отчетом эстонской рабочей группы по атомной энергии, дали несколько интервью.

Эксперты МАГАТЭ оценили, насколько тщательно Эстония продумала все аспекты, связанные с использованием атомной энергетики, а также обозначили возможности ее развития. Перед рабочей группой по атомной энергии, как пояснил возглавляющий ее канцлер Министерства климата Антти Тооминг, стоит задача тщательно взвесить все аспекты, связанные с использованием атомной энергии. Выводы, сделанные экспертами, будут представлены правительству вместе с итоговым отчетом рабочей группы.

МАГАТЭ убедилось в компетентности эстонских специалистов

„Эстония достаточно глубоко продумала все аспекты развертывания атомной энергетики, чтобы поддержать переход страны на производство электроэнергии, не наносящей ущерба климату, — сказал оперативный руководитель Департамента развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ и глава миссии Эрик Мате. — За неделю, проведенную в Таллинне, мы убедились в компетентности эстонских специалистов, их высокой мотивации и приверженности развитию атомно-энергетической программы“.

По словам экспертов, Эстония разработала комплексную оценку потребностей в ядерной инфраструктуре, которая будет представлена правительству для принятия окончательного решения. Государственная стратегия, поддерживающая развитие будущих человеческих ресурсов, направлена на обеспечение успеха программы атомной энергетики в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Эстония достаточно глубоко продумала все аспекты развертывания атомной энергетики, чтобы поддержать переход страны на производство электроэнергии, не наносящей ущерба климату.

Эксперты также отметили, что в первоначальное исследование площадок АЭС включало также создание геологического могильника для отработанного топлива. Как сказал Эрик Мате, это вселяет уверенность в то, что в Эстонии имеется возможность заниматься такими отходами.