Эксперты рассказали, может ли Эстония стать страной, использующей атомную энергию

В период с 23 по 30 октября в Эстонии находилась экспертная группа МАГАТЭ для того, чтобы оценить, насколько Эстония готова к принятию принципиального решения об использовании атомной энергии. В течение недели эксперты ознакомились с отчетом эстонской рабочей группы по атомной энергии, дали несколько интервью.
Эксперты МАГАТЭ оценили, насколько тщательно Эстония продумала все аспекты, связанные с использованием атомной энергетики, а также обозначили возможности ее развития. Перед рабочей группой по атомной энергии, как пояснил возглавляющий ее канцлер Министерства климата Антти Тооминг, стоит задача тщательно взвесить все аспекты, связанные с использованием атомной энергии. Выводы, сделанные экспертами, будут представлены правительству вместе с итоговым отчетом рабочей группы.
МАГАТЭ убедилось в компетентности эстонских специалистов
„Эстония достаточно глубоко продумала все аспекты развертывания атомной энергетики, чтобы поддержать переход страны на производство электроэнергии, не наносящей ущерба климату, — сказал оперативный руководитель Департамента развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ и глава миссии Эрик Мате. — За неделю, проведенную в Таллинне, мы убедились в компетентности эстонских специалистов, их высокой мотивации и приверженности развитию атомно-энергетической программы“.
По словам экспертов, Эстония разработала комплексную оценку потребностей в ядерной инфраструктуре, которая будет представлена правительству для принятия окончательного решения. Государственная стратегия, поддерживающая развитие будущих человеческих ресурсов, направлена на обеспечение успеха программы атомной энергетики в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Эстония достаточно глубоко продумала все аспекты развертывания атомной энергетики, чтобы поддержать переход страны на производство электроэнергии, не наносящей ущерба климату.
Эксперты также отметили, что в первоначальное исследование площадок АЭС включало также создание геологического могильника для отработанного топлива. Как сказал Эрик Мате, это вселяет уверенность в то, что в Эстонии имеется возможность заниматься такими отходами.
Экспертная группа МАГАТЭ дала Эстонии шесть рекомендаций. Так, например, рекомендовано создать независимый государственный надзорный орган для контроля за атомной энергетикой. Кроме того, по мнению экспертов, следует подумать о таком аспекте, как рабочая сила, чтобы иметь возможность искать работников для атомной электростанции.
Эстонии следует теперь подготовить подробный отчет в поддержку принятия решения о потенциальной программе развития атомной энергетики, в котором обозначить сроки выполнения основных задач. Как считает рабочая группа, для того, чтобы поддержать следующий этап программы, Эстонии следует завершить разработку своих планов и политики, дополнительно рассмотреть вопрос о развитии нормативно-правовой базы.
Рабочая группа по атомной энергии руководствовалась документом МАГАТЭ „Дорожная карта по развитию ядерной инфраструктуры для атомной энергетики“, в котором выделено 19 элементов развития ядерной инфраструктуры. Были изучены такие вопросы, как радиационная защита и ядерная безопасность, защита окружающей среды, потенциальные места расположения АЭС, законодательная основа, готовность к чрезвычайным ситуациям, обращение с радиоактивными отходами. По всем темам отображена текущая ситуация, а также потребности и возможности развития.
Как сказал вице-канцлер Министерства климата Антти Тооминг, он приветствует выводы рабочей группы, которые будут включены в итоговый отчет. „Отзывы экспертов МАГАТЭ дали нам уверенность в том, что мы находимся на правильном пути подготовки. Мы также получили ценную информацию для возможного следующего шага, если Эстония решит развивать у себя атомную энергетику“, - сказал он.
По результатам работы экспертной группы МАГАТЭ и Эстония разработают интегрированный план работы по поддержке государственной программы ядерной энергетики.
Если в 2024 году Рийгикогу примет решение внедрить атомную энергетику, начнется следующий этап программы.
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