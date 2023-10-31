Дома дрожат, поезда гудят. Жители Нымме страдают от шума

„Прошу остановить концерт гудков, который Elron организует на отрезке Нымме-Пяэскюла. Ежедневно поезда приветствуют друг друга пронзительным свистом, свистят два и более раза в рамках одного сигнала, свистят просто так и т. д.“, — пожаловался один житель Нымме.

Больше всего проблем возникло осенью, когда на линию вышли дополнительные скоростные поезда, которые останавливаются не на всех станциях. За последние два года в управу Нымме поступили две жалобы, связанные с шумом от движения поездов.

Он отметил, что за последние годы по ночам стало ходить меньше грузовых поездов. „Ощущаемый спад произошел после полномасштабной агрессии России против Украины. Иногда ночью можно услышать один грузовой поезд. Однако в дневное время ситуация изменилась, поскольку пассажирских поездов прибавилось“, — признал старейшина.

По словам старейшины района Нымме Кармо Кури (СДПЭ), железнодорожный шум в Нымме значительно снизился в 2013 году, когда была завершена реконструкция железной дороги, ведущей в Палдиски. Поезда стали ходить более плавно и больше не гремели при проезде рельсовых стыков, отметил Кури, который сам живет в непосредственной близости от железной дороги. Тем не менее, тогда появилась новая проблема: гудок у новых поездов звучал не так, как у старых, и казался более резким и интенсивным. „По требованию районной управы его сделали потише, но еще более тихим его сделать невозможно, поскольку тогда не будет гарантирована безопасность“, — пояснил Кури.

„Кто-нибудь из жителей Нымме просыпался ночью от сильной вибрации, исходящей от железной дороги, и знает, чем это вызвано? В последнее время стало совсем плохо...“ — пишет один из местных жителей в социальных сетях.

Нымме считается одним из самых спокойных и живописных районов Таллинна. К сожалению, во время жизни в зеленой зоне тоже могут возникать факторы, мешающие спать ночью. Поскольку 90% жителей Нымме проживают в радиусе километра от ближайшей железнодорожной станции, покой некоторых из них нарушает шум поездов, который, как утверждается, в последнее время усилился.

По словам Кури, они проверили ситуацию, и описанное выше оказалось неправдой. „Поезда дают гудок один раз при въезде на остановку и один раз при выезде с остановки. Просто так никто не гудит. Два и более раза поезд гудит в случае опасности. Например, если кто-то стоит на переезде и не замечает приближающийся поезд“, — пояснил он.

Другая проблема связана с вибрацией, вызываемой грузовыми поездами. Люди говорили, что ночью, когда мимо проезжают поезда, можно почувствовать, как дрожит дом. Кури признает, что в зависимости от расположения дома это может быть правдой.

„Лично я живу в 140 метрах от железнодорожных путей, и вибрация и шум товарного поезда хоть тихие и не мешают, но все же отчетливо ощущаются поздно вечером. Многие жилые дома расположены значительно ближе к железной дороге, и шум и вибрация там определенно сильнее“, — сказал Кури. При этом он признал, что в черте города грузовые поезда движутся медленнее, а полностью устранить создаваемый ими шум и вибрацию невозможно

Уровень шума в пределах нормы

Руководитель службы по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес признала, что, проживая в зоне активной железнодорожной деятельности, необходимо учитывать тот факт, что движение поездов сопровождается определенным шумом. Грузовые поезда движутся в ночное время в зависимости от пропускной способности и заказов грузоперевозчика. Днем в этом районе по плотному графику ходят поезда Elron, поэтому организовать грузоперевозки можно только в ночное время.

„Мы провели измерения шума в этом районе, и результаты не превысили норму, — заверила Лиллес. — Определенные изменения произошли только в перевозчиках (Латвийские железные дороги) и их локомотивах, что могло стать причиной разницы в шуме. Со своей стороны мы на всякий случай обязательно проверим еще раз, чтобы убедиться, что все соответствует нормам“.

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