ФОТО | Тоннель Ярвевана закрыли из-за ДТП: грузовик „уронил“ дорожный знак на BMW

Во вторник утром в Таллинне у тоннеля Ярвевана грузовик врезался в дорожный знак. Знак упал на ехавший рядом легковой автомобиль, и между водителями возникло недопонимание.

Из-за языкового барьера водители не пришли к соглашению, и вмешаться пришлось полиции.

Ни один человек в ДТП не пострадал.

Ведущий из Мустамяэ в Ласнамяэ тоннель сейчас закрыт, и на месте происшествия образовалась небольшая пробка.

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