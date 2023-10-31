31.10.2023, 11:30
ФОТО | Тоннель Ярвевана закрыли из-за ДТП: грузовик „уронил“ дорожный знак на BMW(8)
ФОТО:
У тоннеля Ярвевана грузовик наехал на дорожный знак, который упал на автомобиль BMW.
Во вторник утром в Таллинне у тоннеля Ярвевана грузовик врезался в дорожный знак. Знак упал на ехавший рядом легковой автомобиль, и между водителями возникло недопонимание.
Из-за языкового барьера водители не пришли к соглашению, и вмешаться пришлось полиции.
Ни один человек в ДТП не пострадал.
Ведущий из Мустамяэ в Ласнамяэ тоннель сейчас закрыт, и на месте происшествия образовалась небольшая пробка.
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