Осторожно! Скроллинг в постели может привести к крупному счету за лечение зубов

„Очень многие случаи связаны с падением дома, в саду, на улице или на парковках, однако время от времени мы возмещаем в рамках страхования от несчастных случаев и такой ущерб, который удивляет или заставляет усмехнуться даже опытных экспертов по страхованию“, — сказала Гильден.

По ее словам, в рамках страхования от несчастных случаев рассматривались инциденты, в ходе которых человек, лежа в постели, ронял себе на лицо телефон и получал повреждения. „В лучшем случае последствием становятся разбитые очки, синяк и боль, в худшем же телефон может повредить вам глаз или сломать зуб“, — привела она примеры из практики специалистов по рассмотрению ущерба.

Она утверждает, что большую часть дошедших до страховщика несчастных случаев всё же составляют такие, при которых многие люди способны предвидеть риск.

„Весной в ходе исследования мы опросили 500 человек о том, каких несчастных случаев они больше всего опасаются. Больше трети ответивших сказали, что наиболее вероятным они считают скольжение или падение на ровной поверхности, особенно в ванной комнате. Четверть респондентов сочла, что падение с лестницы также является риском, которого они опасаются“, — перечислила она страхи людей.

Дагмар Гильден добавила, что падения и скольжения — это не только зимняя проблема: падают и в своем дворе на влажной траве, у озера по пути в воду, во время уборки, ступая на грязную почву при выходе из автомобиля, а также, разумеется, и на влажном полу в ванной комнате. Падения с лестниц и стремянок встречаются несколько реже, однако статистика компенсаций показывает, что зачастую они влекут за собой более серьезные последствия. „При падениях со стремянок, например, возмещения были на 23% выше, чем при падениях на ровной поверхности“, — добавила она.