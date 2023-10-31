Осторожно! Скроллинг в постели может привести к крупному счету за лечение зубов
По словам продукт-менеджера Seesam по жилищному страхованию Дагмар Гильден, специалисты по рассмотрению ущерба могут ежемесячно рассматривать сотни случаев, при которых одно неудачное движение в ходе самых повседневных действий вынуждает человека взять долгий больничный или влечет за собой большой счет за лечение.
„Очень многие случаи связаны с падением дома, в саду, на улице или на парковках, однако время от времени мы возмещаем в рамках страхования от несчастных случаев и такой ущерб, который удивляет или заставляет усмехнуться даже опытных экспертов по страхованию“, — сказала Гильден.
По ее словам, в рамках страхования от несчастных случаев рассматривались инциденты, в ходе которых человек, лежа в постели, ронял себе на лицо телефон и получал повреждения. „В лучшем случае последствием становятся разбитые очки, синяк и боль, в худшем же телефон может повредить вам глаз или сломать зуб“, — привела она примеры из практики специалистов по рассмотрению ущерба.
Она утверждает, что большую часть дошедших до страховщика несчастных случаев всё же составляют такие, при которых многие люди способны предвидеть риск.
„Весной в ходе исследования мы опросили 500 человек о том, каких несчастных случаев они больше всего опасаются. Больше трети ответивших сказали, что наиболее вероятным они считают скольжение или падение на ровной поверхности, особенно в ванной комнате. Четверть респондентов сочла, что падение с лестницы также является риском, которого они опасаются“, — перечислила она страхи людей.
Дагмар Гильден добавила, что падения и скольжения — это не только зимняя проблема: падают и в своем дворе на влажной траве, у озера по пути в воду, во время уборки, ступая на грязную почву при выходе из автомобиля, а также, разумеется, и на влажном полу в ванной комнате. Падения с лестниц и стремянок встречаются несколько реже, однако статистика компенсаций показывает, что зачастую они влекут за собой более серьезные последствия. „При падениях со стремянок, например, возмещения были на 23% выше, чем при падениях на ровной поверхности“, — добавила она.
По ее словам, всё чаще встречаются падения с велосипеда. За девять месяцев этого года страховая компания Seesam уже возместила на 30% больше ущерба, возникшего в результате падения с велосипеда, чем за весь прошлый год. Как утверждает Гильден, также люди по-прежнему очень часто обо что-то ударяются.
„Случаи, знакомые каждому, — удариться ногой или пальцами ног о дверной косяк или о какой-нибудь предмет мебели, а также попасть по пальцам молотком. К сожалению, мы всё столь же часто наблюдаем и случаи, когда более или менее серьезные повреждения возникают у людей в ходе работы — из-за неправильной техники выполнения, небрежности самого человека или коллег“, — сказала она.
По словам представителя Seesam, также заметна тенденция к увеличению количества травм, связанных с оздоровительным спортом. „Отрадно видеть, что люди очень активны и поддерживают форму в спортзалах, на тропах здоровья или занимаясь гимнастикой дома. Вместе с тем при этом также стоит на всякий случай оформлять страхование от несчастных случаев. Наши специалисты по рассмотрению ущерба видели случаи, когда люди травмировали себя гантелями или иным инвентарем, тренируясь дома, падали во время гимнастики, спотыкались при беге на велосипедно-пешеходной дорожке и так далее, и тому подобное, что может причинить боль и вынудить взять больничный“, — заявила Гильден, по словам которой, в сравнении с прошлым годом число зарегистрированных в страховой службе Seesam инцидентов в ходе занятий спортом возросло почти на 40%.
По словам эксперта по страхованию, исследование Seesam показало, что люди опасаются в числе прочего и травм, которые могут возникнуть при нападении собаки. К счастью, такие случаи редки, однако, по ее словам, служба страхования от несчастных случаев может каждый год выплачивать компенсации по инцидентам, вызванным домашними животными.
„Например, когда крупная собака резко рвется с поводка, это может повлечь за собой весьма серьезные растяжения или разрывы мышц. Также у нас были случаи, когда радующаяся встрече собака с такой силой бросается на хозяина, что при падении на спину тот повреждает копчик. Страховые возмещения помогут быстро восстановиться от травм и, может быть, также восстановить хорошие отношения между владельцем и животным и в таких случаях“, — сказала представитель Seesam.
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